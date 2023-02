Tras una extensa carrera en el humor, Laila Roth buscará consagrarse en la última noche del Festival de Viña 2023.

La trasandina es una de las comediantes dedicadas al Stand Up más reconocidas de su país, teniendo dos capítulos en Comedy Central Latinoamérica a su haber y varios virales que suman más de un millón de visualizaciones en TikTok.

Durante su conferencia de prensa, la artista de 36 años señaló que espera que “la autenticidad sea mi herramienta”.

Respecto al monstruo, Roht expresó que no le preocupa que la pifien. “Me preocupa más tener la posibilidad de estar en este escenario y no hacerlos reír, que no lo disfruten, que paguen una entrada cara y no lo pasen bien”, dijo.

“Yo me casé con un monstruo, si empieza a despertar, le hago el desayuno”, señaló entre risas.

Asimismo, a través de su Instagram compartió una foto con Nicki Nicole. “Muy feliz y agradecida por el recibimiento en Chile y todos los mensajes de cariño por todos lados”, expresó.