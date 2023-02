Laila Roth es una humorista argentina que cuenta con más de 12 años de carrera haciendo Stand Up y se posiciona como una de las artistas de comedia más conocidas del país trasandino.

Roth ha sido protagonista de dos capítulos de Comedy Central Latinoamérica, donde también se ha presentado el humorista nacional Fabrizio Copano.

Durante esta tarde se llevó a cabo su conferencia de prensa, en donde apuntó detalles de su rutina: “podría decir que la autenticidad espero que sea mi herramienta“.

“A mí no me preocupa que me pifien, me preocupa más tener la posibilidad de estar en este escenario y no hacerlos reír, que no lo disfruten, que paguen una entrada cara y no lo pasen bien”, añadió.

La argentina se presentará el viernes 24 de febrero en el Festival de Viña, donde compartirá escenario con el colombiano Camilo, y la artista urbana argentina Nicki Nicole, que será la encargada de cerrar esta edición de Viña 2023.

