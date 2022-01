Una excéntrica modelo, esposa de un renombrado futbolista, oculta un oscuro secreto: esta es, quizá, una de las formas para describir la película de Leonardo Medel, “La Verónica”.

La cinta, interpretada por Claudia di Girólamo, obtuvo el premio a Mejor Actriz en el Festival Internacional de Cine para Mujeres de Aswan, un importante certamen celebrado en Egipto.

Encontrar inspiración para este papel no fue fácil, y es la propia actriz quien confesó en La Tercera, haberse inspirado en Coté López.

“Verónica es un personaje ficticio que sí, me inspiré un poco en Coté López, pero no calcado. Fue un poco para entender el rol de la modelo/influencer. No quiero decir con esto que Coté López o Daniela Aránguiz no existen con nombre propio, como supeditada al hombre, pero sí existe ese concepto de ‘esposa de futbolista’. Y ahí buscamos mucho con Leo como en términos de lenguaje y de musicalidad de la voz”, dijo.

El largometraje podrá verse de forma gratuita en el Festival de Cine de Ñuble el jueves 13 de enero en el Teatro Municipal de Chillán.

Revisa el trailer: