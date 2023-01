El quinto documental de la nominada al Oscar por "El Agente Topo", muestra la historia de la ex ministra y actriz, Paulina Urrutia, el destacado periodista, Augusto Góngora y el Alzheimer que padece desde 2014. "Es una película donde todos se emocionan, yo también, y estoy muy orgullosa de que esta historia sea universal, me encanta ver como el cine no tiene nacionalidad y esta película viene a corroborar eso para mí", señaló Alberdi.