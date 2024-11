Knotfest Chile 2024: Todo está enfermo en el ’99

Con Slipknot rememorando su primer disco a la cabeza, el festival de metal reunió a miles de fanáticos en el Parque Estadio Nacional, en una jornada que las altas temperaturas no pudieron evitar la euforia de quienes disfrutaron desde el medio día una decena de bandas.

Bajo un intenso Sol sabatino que elevaba las temperaturas sobre los 30 grados las poleras negras sumaban otro condimento a una jornada tan metalera como extenuante.

Era pasado el medio día y los miles de fanáticos repletaban el perímetro del Estadio Nacional para ingresar al Knotfest Chile, que en su segunda edición en el país tenía como grandes atractivos el espectáculo de Babymetal, la primera vez de Mudvayne y el protagonismo de los oriundos de Iowa, de la mano de la celebración por su disco homónimo.

Nico Borie: Influencer en los grandes escenarios

El primer encargado de mantener en movimiento a las hordas que se agolpaban en el Parque Estadio Nacional era Nico Borie, quien se alzó en YouTube con sus videos de doblajes de clásicos del metal, al mismo tiempo en que desarrolló sus propios temas.

SVVVNT: Tomando la posta del metal alternativo

Formados en 2018 en Puerto Montt, SVVVNT (pronunciado “savant”) se alzó en el segundo escenario a segundos de terminar Nico Borie, manteniendo un esquema cronometrado digno de un festival en que cada minuto cuenta.

Con un sonido potente y cargado de lagunas de calma y atmósfera, SVVVNT demostró porqué se quedó con el cupo que desde la organización habían abierto a bandas locales, cuando el cartel aún no estaba cerrado.

Mawiza: Metaleros de la Tierra

Siguiendo el esquema establecido, Mawiza apareció en escenario pasadas las 13:50, bajo un Sol que no daba tregua. Con las guitarras introductorias de Kütxal sonando, el círculo dispuesto para el violento baile esperaba a sus primeros voluntarios en una multitud aún lejos por repletar el parque de Ñuñoa.

Manteniendo, tal y como lo habían prometido, un diálogo puramente mediante mapudungún, Mawiza logró conectar a lo largo del breve set que pudo ofrecer en los tiempos concedidos por la organización.

Rama: Ante las adversidades, imposibles

Sin haberse podido presentar en 2022 en la versión anterior del festival, Rama hizo su aparición en el segundo escenario tras el término de Mawiza, saldando así una deuda que involuntariamente había quedado con el público del Knotfest.

Pero al lanzar Imposible, seguida de Despegar, todo mal rato del pasado quedó en el olvido y el público fue uno con el metal alternativo trabajado por más de 27 años.

Hacia el cierre, un nuevo percance pareció opacar el reencuentro, cuando el sonido de la voz y del resto de los instrumentos dejó de ser proyectada, algo que no detuvo al público de acompañar en un improvisado cierre a capela.

Orbit Culture: Dureza del norte

Corrían horas en que parte del público recorría los foodtrucks y el merch del evento, o eran más sacrificados aún y esperaban bajo el Sol ingresar al museo que celebra a los nueve de Iowa.

Eso no fue impedimento para que cuatro suecos aparecieran en el escenario principal y durante casi una hora devastaran lo que había a su paso.

Era Orbit Culture, quizá de las menos conocidas del cartel, pero que sin duda consiguió varios oyentes con el death metal melódico que retumbó hasta en los carros de comida.

Nacidos en 2013, los nórdicos llegaron a nuestro país en su primera presentación con su último disco Descent (2023), pero abordando temas sus trabajos previos como Nija (2020) y Shaman (2021).

Poppy: La querida androide metalera

Para el núcleo de seguidores que tienen los festivales de metal en nuestro país, el nombre de Poppy parecía una locura. Y lo fue, solo que ese era precisamente el contexto.

Era ya cerca de las 15:30 cuando la voz grabada de Moriah Rose Pereira, nombre real de la artista, adelantaba su aparición en el escenario, la primera en nuestro país.

A sus 29 años, la cantante y youtuber ha abierto camino en el multifacético mundo del metal, algo que sumó otros niveles con la colaboración con Bad Omens para V.A.N. -cantado por el ancho de quienes estaban presentes- y con Knocked Loose para Suffocate.

Desde un electro puro en 2017, Poppy ha vuelto más experimental su oferta artística al poco andar. Y se notó desde que comenzó de la mano de BLOODMONEY, del I Disagree (2020), disco que marcó principalmente el setlist.

Parte de esa locura, la narrativa de androide que dio origen al personaje y el hecho de que también haya participado en el festival Sick New World en Estados Unidos fueron credencial más que suficiente.

BABYMETAL: Entidades del kawaii metal

Acompañadas de una banda de enmascarados demonios, Su-metal, Moametal y Momometal desfilaron hacia el escenario principal del Knotfest Chile para dar cuenta de qué va el kawaii metal que representan en BABYMETAL.

Esto en su segunda aparición en Chile, luego de su presentación justo un día antes del Knotfest Chile, donde expuso el mismo setlist.

El conjunto japonés de idols mantuvo en movimiento al público, incluso a aquél más infante que también participó del festival. El calificativo “familiar” era parte de lo que se quería lograr en esta versión del evento, que a diferencia de su primera versión realizada en el Estadio Monumental, prefirió un recinto algo más expuesto al Sol, pero con mejor ventilación y puntos de baños y agua potable.

PA PA YA!! mantenía una vibra similar a la dejada por Poppy, quizás uno de los motivos por el que estuvieron de gira por Europa en mayo pasado, seguida por una base similar en BxMxC.

Amon Amarth: Guíanos, Odín

El giro sería tan evidente como el mismo movimiento de quienes se trasladaban de un escenario a otro una vez que Amon Amarth, la banda sueca de death metal melódico que ha sabido explotar prolijamente la historia y mitología de la nación escandinava.

Lanzándose sin temor alguno a las aguas de The Pursuit of Vikings, el núcleo del que hablábamos se sintió como en casa. Los gritos de ánimo “¡Jo! ¡Jo! ¡Jo! ¡Jo!” eran muestra de aquello.

A Deceiver of the Gods le seguiría Heidrun, con gente lanzándose al piso para imaginarse remando los barcos hacia alguna batalla.

La presentación cerraría con broche de oro cuando Twilight of the Thunder God sonó con todo en el escenario poniente, con el aire llevándose la polvareda formada por los circle pits y el salto y salto al son del riff.

Mudvayne: La catarsis del hombre común

Cuando apenas comenzaba a apaciguar el calor de esta tarde de sábado, Mudvayne apareció en escena. Los rostros pintados tal y como lo hacían iniciando el nuevo milenio.

Era la primera vez en toda su historia que tocaban en Chile y su público lo demostró.

Las tormentas de polvaredas se alzaron una vez más frente al escenario principal cuando Not Falling, Silenced e Internal Primates Forever sonaron no exentos de reparos en cómo se escuchaban algunos instrumentos.

La presentación avanzó intercalada por mensajes que entregaba el vocalista Chad Gray, en una sesión catárquica que permitía a las y los presentes expiar el par de décadas que tenían guardadas adentro. Sonaba Death Blooms, del primer disco L.D. 50 (2000), producido en aquel entonces por uno de los fundadores de Slipknot.

El debut terminaría alcanzada la hora y cuarto, con Happy? y el clásico que elevó a la banda en la escena del nu metal mundial: Dig.

Disturbed: Complicidad en la trayectoria

A 13 años de su primer paso por nuestro país, cuando se presentaron en el Teatro Caupolicán en el marco del Asylum Tour, Disturbed pisó nuevamente piso chileno para desplegar un repertorio que marcó la primera década de los 2000.

Y los miles de fanáticos respondieron como correspondía.

Abriendo con Hey You y Stupify, los estadounidenses presentaron un show de recursos acotados pero eficientes, distinta a la espectacularidad con que cerraría el festival.

Incluyendo los covers Land of Confusion de Genesis y The Sound of Silence de Simon & Garfunkel, Disturbed hizo un recorrido tanto por lo nuevo como lo clásico, interpretando temas inmortales como Down With the Sickness y Prayer.

Slipknot: Todo lo que nos parece enfermizo

La noche llegaría a su fin con un regreso total a 1999, cuando nueve sujetos estadounidenses publicaron su primer disco, uno homónimo que marcaría estructuras y tonos replicados por decenas en las décadas venideras.

Slipknot marcó su inicio con una intro “falsa” de la mano de Dream Weaver de Gary Wright, tentando anticipadamente a quienes alzaban sus teléfonos buscando captar desde el primer segundo.

Pero las luces se apagaron y comenzó a sonar el ruido de 742617000027, canción con que inicia el Slipknot (1999), con la frase “the whole thing I think is sick” (“Todo esto me parece enfermizo”, en español) repitiéndose una y otra vez hasta que explota (sic).

Siguiendo el mismo orden del disco y mientras el circo se desarrollaba frente a nuestros ojos, partió el scratch de Sid Wilson para dar inicio a Eyeless, canción que no interpretaban en nuestro país desde el primer show en 2005, seguida de Wait and Bleed.

Un salto hacia temas incluidos en la edición especial del disco como Get This e Eeyore dio paso a una mezcla basada en Tattered & Torn sirvió de interludio para pasar a Me Inside y Liberate, canciones donde el polvo que se elevaba se mezclaba con el show de luces y la euforia de los fanáticos.

El ambiente se tornaría más oscuro cuando continuaron con Purity y Prosthetics, canciones que marcaron los tonos enfermizos que masterizó la banda a través de su discografía.

Tras los adrenalínicos No Life y Only One la banda se tomó algunos segundos, en una presentación enmarcada en una narrativa particular, que ponía a Wilson y a quien reemplaza a Craig Jones en los teclados y samples a cargo de un espectáculo dirigido por ambos, y que de alguna forma nos retrotraía a ese inicio del nuevo milenio.

Luego del encore la banda regresaría con los infaltables Spit It Out y Surfacing, canciones insignes de los oriundos de Iowa, que esta vez no serían el cierre de la noche pues vendría la guinda de la torta: Scissors, el tema final de ese primer disco y donde exploran artísticamente y en primera persona la oscuridad que se puede alcanzar en la depresión y las tendencias suicidas, temáticas que contrastan constantemente con el mensaje de unidad y resiliencia que entrega el vocalista Corey Taylor.

En un despliegue magistral por parte del baterista Eloy Casagrande (ex Sepultura), quien reemplazó a Jay Weinberg tras su abrupta salida, Slipknot retomó una vez más Scissors para dar un cierre redondo a una jornada completa cargada a la nostalgia de una generación, pero con los necesarios tintes de la renovación del género que tanto nos llama.