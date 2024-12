Kendrick Lamar debuta en el primer lugar del Billboard 200 con “GNX”

El rapero estadounidense también dominó la lista Billboard Hot 100, ocupando los cinco primeros puestos con un conjunto de canciones.

El aclamado rapero Kendrick Lamar ha logrado un nuevo hito en su carrera musical al debutar en el puesto número 1 de la lista Billboard 200 con su álbum sorpresa GNX.

Este logro marca su quinto número 1 en la lista, todos obtenidos de manera consecutiva.

Cabe destacar que la lista Billboard 200 clasifica los álbumes más populares en los Estados Unidos tomando en cuenta el consumo multimétrico medido en unidades de álbumes equivalentes.

Con GNX, Lamar ha generado 379,72 millones de reproducciones oficiales, lo que lo convierte en la semana de streaming más grande del año para cualquier álbum de R&B/hip-hop.

Este éxito se suma a los logros previos de Lamar, quien ya había liderado la lista Billboard 200 con Mr. Morale & the Big Steppers (2022), DAMN. (2017), Untitled Unmastered (2016) y To Pimp a Butterfly (2015).

Además, el rapero ha conquistado la lista Billboard Hot 100, con Squabble Up en el número 1, TV Off en el número 2, Luther feat. SZA en el número 3, Wacced Out Murales en el número 4 y Hey Now en el quinto puesto.

Asimismo, Reincarnated ocupa el octavo lugar, mientras que Man At The Garden se sitúa en el noveno puesto.