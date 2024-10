Keanu Reeves debutó como piloto de carreras profesional en la Toyota GR Cup Series

El actor demostró su habilidad frente al volante evitando un accidente en su primer paso por la pista del Indianapolis Motor Speedway.

(CNN) — Keanu Reeves está pisando el acelerador de su carrera como piloto de carreras profesional.

El fin de semana pasado, el actor de Matrix compitió en la Toyota GR Cup Series, una serie de carreras amateur para entusiastas de los autos y aspirantes a pilotos, en el legendario Indianapolis Motor Speedway.

En un grupo de 33 pilotos, Reeves terminó en 25ª y 24ª posición en las carreras del sábado y el domingo, respectivamente. Pero no sin contratiempos.

A la mitad de los 45 minutos del primer encuentro, tuvo un incidente en la curva 9, donde perdió el control de su vehículo a mitad del encuentro. Acabó saliéndose de la pista y terminó sobre el pasto.

Afortunadamente, no sufrió lesiones ni chocó con otros autos, logrando reincorporarse a la carrera minutos después.

Conducía el vehículo número 92, identificado como BRZRKR, en referencia a su novela gráfica homónima, The Book of Elsewhere, lanzada en julio de este año.

En tanto, el actor ha demostrado ser un gran aficionado al mundo del motor, siguiendo el legado de otras estrellas de Hollywood como Steve McQueen y Paul Newman.

En 2009, Reeves ya había participado en el Gran Premio de Long Beach para celebridades, en el que se consagró ganador.

Además, es conocido por su pasión por las motocicletas, con su propia marca, Arch, y por contar con una amplia colección de autos deportivos.