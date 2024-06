Kate Winslet confiesa que “fue una pesadilla” grabar la escena más icónica de “Titanic” con Leonardo DiCaprio

La actriz de 48 años desentrañó detalles de la escena que dio lugar a la mítica frase "Soy el rey del mundo", apuntando a que no fue tan idílica detrás de cámaras como la película hace parecer y para sus protagonistas presentó varios desafíos prácticos.

Kate Winslet compartió una mirada más introspectiva —y humorística— de su beso con Leonardo DiCaprio en Titanic.

En una reciente entrevista con Vanity Fair, la actriz de 48 años desentrañó detalles de la escena tras la icónica frase “Soy el rey del mundo”, apuntando a que no fue tan idílica detrás de cámaras como la película hace parecer; y aunque es un símbolo de romance para muchos espectadores, para los actores involucrados presentó varios desafíos prácticos, principalmente relacionados con el maquillaje y la ubicación de la filmación.

Por ejemplo, el rodaje tuvo lugar en una sección inaccesible del set que representaba el barco, por lo que contemplada un acceso limitado al equipo. “Me acuerdo que teníamos que trepar una escalerilla para llegar ahí. La gente de peinado y maquillaje no podía llegar hasta nosotros“, explicó la inglesa.

La logística del espacio restringido significaba que Winslet debía improvisar con su propio kit de maquillaje. “Tenía escondidos, aquí y aquí”, mencionó, señalando los costados de su propio pecho, “el maquillaje, pinceles y esponjas de Leo, y mi propio maquillaje, pinceles y esponjas en el otro lado. Y en medio de las tomas, básicamente me ponía a maquillarnos de nuevo“.

Uno de los mayores desafíos fue mantener los productos intactos, ya que el bronceado falso de DiCaprio solía mezclarse con el pálido maquillaje de Winslet, complicando aún más las cosas. “Terminaba luciendo como si hubiese estado succionando una barra de chocolate después de cada toma”, bromeó Winslet, describiendo cómo el maquillaje de DiCaprio se transfería a ella, dejando manchas inusuales en ambos actores. “Dios mío, fue un desastre tremendo“.

Además de los desafíos físicos, la actriz también recordó las dificultades causadas por la necesidad de capturar la luz perfecta, lo que resultó en múltiples tomas de la misma escena: “Grabarla fue una pesadilla, porque Leo no podía parar de reírse y tuvimos que volver a filmarla como cuatro veces”.

Y pesar de la magia que la película ha mantenido a lo largo de los años, Winslet también reveló que la fama del filme trae consigo peticiones recurrentes de fans para que recreen la escena cada vez que se encuentra en un barco. “Eso no significa que la gente no me deje de insistir en volver a actuar esto cada vez que estoy en un barco, lo que hace que me maree”, compartió, con una sonrisa en el rostro.

Pero más allá de las anécdotas de la filmación, Winslet reflexionó sobre el legado perdurable de Titanic, producción que se convirtió en un fenómeno global y ganó 11 Premios Oscar, incluido el de Mejor Película. “Me siento muy orgullosa de ella, porque creo que es ese tipo de película que sigue entregando cosas”, afirmó.