¿Kamala Harris presidenta?: “Los Simpson” vuelven a recibir crédito por predecir la política estadounidense

(CNN) – ¿Podrían Los Simpsons comenzar a compartir algunos números de lotería?

La serie de televisión de mayor duración es aclamada una vez más como un Nostradamus moderno.

En el episodio titulado Bart to the Future, que se estrenó en el 2000, se muestra a Lisa Simpson crecer hasta convertirse en la primera mujer presidenta de Estados Unidos. Está vestida con un atuendo sorprendentemente similar al que usó la primera vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en la toma de posesión de 2021, incluidos sus accesorios.

Al Jean, uno de los escritores más conocidos de Los Simpsons, comentó sobre la similitud en las redes sociales.

“Estoy orgulloso de ser parte de la ‘predicción’ de @TheSimpsons”, escribió en X.

— Al Jean (@AlJean) July 21, 2024