Juanita Parra, baterista de Los Jaivas, le respondió a Diego Urrutia, luego de que el humorista la mencionara en diversas oportunidades durante su presentación en el Festival de Viña del Mar.

En la segunda noche del certamen, Urrutia halagó a la icónica artista. “Sígueme en Instagram“, “Juanita, te amo” y “Perdóname Juanita” fueron algunos de los dichos.

Parra confesó sentirse sorprendida por la mención. “No me lo esperaba. Pasó una vez y luego dos veces, pero me mandó amor… ¡Yo también te amo Diego!“, manifestó Parra.

“La Quinta Vergara es nuestra”

Juanita Parra estará junto a Los Jaivas este martes en el festival. La icónica agrupación nacional con más de 60 años de trayectoria presentará algunos de sus grandes éxitos.

“La Quinta Vergara fue el lugar de juegos de la infancia de Los Jaivas. Cuarta vez que estamos en el Festival, la primera vez que toqué con la banda fue aquí (…) Les prometemos mucha música, tenemos 14 conciertos encima, tenemos todo el amor del público y yo siempre digo que La Quinta Vergara es nuestra“, sostuvo la baterista.