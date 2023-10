“Obras de teatro innovadoras y prosa que le da voz a lo indecible”. De esta forma destacó la Academia Sueca a Jon Fosse para que galardonarlo con el Premio Nobel de Literatura 2023.

El noruego fue reconocido con la máxima distinción en la literatura, recalcando que “presenta situaciones cotidianas que son instantáneamente reconocibles en nuestras propias vidas”, además de poseer una “radical reducción del lenguaje” y acción dramática que “expresan las emociones humanas más poderosas (…) en los términos más simples”.

Jon Fosse nació en 1959 en Haugesund, ciudad que está ubicada en la costa oeste de Noruega. A lo largo de su carrera ha incursionado en distintos géneros presentados en forma de obras de teatro, novelas, colecciones de poesía, ensayos, libros para niños y traducciones.

“Si bien hoy es uno de los dramaturgos más representados del mundo, también es cada vez más reconocido por su prosa. Su primera novela en 1983 (…) abordó el tema del suicidio y, en muchos sentidos, marcó el tono de su obra posterior”, destacó la academia.

La Academia Sueca destacó la primera novela de Fosse, Raudt, svart (1983), como una obra tan rebelde como emocionalmente cruda. Esta aborda el tema del suicidio y, en muchos sentidos, marcó el tono de su obra posterior.

El avance europeo de Jon Fosse como dramaturgo se produjo con la producción parisina de Claude Régy, en 1999, de su obra Nokon kjem til å komme (1996; Alguien va a venir, 2002). Incluso en esta primera pieza, con sus temas de anticipación temerosa y celos paralizantes, la singularidad del noruego es plenamente evidente, indicó la organización del galardón.

Al respecto, mencionó que “en su reducción radical del lenguaje y la acción dramática, (Fosse) expresa las emociones humanas más poderosas de ansiedad e impotencia en los términos más simples y cotidianos. Es a través de esta capacidad de evocar la pérdida de orientación del hombre, y cómo esto, paradójicamente, puede proporcionarle acceso a una experiencia más profunda y cercana a la divinidad, que ha llegado a ser considerado un gran innovador en el teatro contemporáneo”.

La entidad también indicó que, al igual que su gran precursor en la literatura nynorsk, Tarjei Vesaas, Fosse combina fuertes vínculos locales, tanto lingüísticos como geográficos, con técnicas artísticas modernistas.

En ese sentido, la academia mencionó que el autor incluye en sus Wahlverwandschaften nombres como Samuel Beckett , Thomas Bernhard y Georg Trakl. “Si bien Fosse comparte la perspectiva negativa de sus predecesores, no se puede decir que su particular visión gnóstica resulte en un desprecio nihilista del mundo. De hecho, hay gran calidez y humor en su trabajo, y una ingenua vulnerabilidad ante sus crudas imágenes de la experiencia humana”, añadió.

En su segunda novela, Guitarra cerrada (1985), Fosse presenta una variación desgarradora de uno de sus temas principales: el momento crítico de la irresolución; y, al igual que su primer libro, el texto está muy reducido a un estilo que se conoce como “minimalismo Fosse”.

“Al mismo tiempo, hay una sensación de inquietud y una poderosa ambivalencia. Esto más tarde aparece en su obra dramática, en el que es capaz de aprovechar pausas e interrupciones para expresar esta incertidumbre y, además, cargarlas de emoción. En sus obras nos enfrentamos a palabras o actos que parecen incompletos, una falta de resolución que sigue preocupando nuestras mentes”, comentó la academia.

Natta syng sine songar (1998; Nightsongs , 2002), otra obra destacada, representa un dilema prolongado, pero no resuelto en el que el impulso de la mujer de irse con un nuevo hombre se opone constantemente a un contraimpulso: un “sí” calificado con la palabra clave “pero ‘.

Otros textos mencionados son Namnet, de 1995 (The Name, 2002); Dødsvariasjonar (2002; Death Variations, 2004); Skuggar (2007); Draum om hausten (1999; Sueño de otoño, 2004); Morgon og kveld, de 2000 ( Mañana y tarde, 2015); Det er Ales (Aliss en el incendio, 2010); Trilogien (Trilogía , 2016), compuesta por Andvake (2007), Olavs Draumar (2012) y Kveldsvævd (2014). Por esta última trilogía, que es sumamente dramática y tensa, Fosse recibió el Premio de Literatura del Consejo Nórdico 2015.

La obra maestra de Fosse en prosa, sin embargo, sigue siendo la Septología, tardía que completó en 2021: Det andre namnet (2019; El otro nombre, 2020), Eg er ein annan (2020; Yo soy otro, 2020) y Eit nytt namn (2021; Un nuevo nombre, 2021). La novela, de 1.250 páginas, está escrita en forma de monólogo en el que un artista anciano habla consigo mismo como si fuera otra persona.

Finalmente, la Academia Sueca destacó Slik var det (2020), I svarte skogen inne (2023), Kvitleik (2023; A Shining, 2023), Sterk vind (2021), Engel med vatn i augene (1986), Dikt i samling (2021). También, mencionó traducciones al nynorsk de dos clásicos líricos modernos: Sebastian i draum (2019) de Georg Trakl y Rainer Maria Rilke, y Duino-elegíar (2022).

Revisa toda la bibliografía de Jon Fosee haciendo click aquí.

