Este jueves, la Academia Sueca anunció que el Premio Nobel de Literatura 2023 fue adjudicado al escritor noruego Jon Fosse “por sus obras de teatro innovadoras y su prosa que dan voz a lo indecible”.

“Él presenta situaciones cotidianas que son instantáneamente reconocibles en nuestras propias vidas. Su radical reducción del lenguaje y su acción dramática expresan las emociones humanas más poderosas (…) en los términos más simples”, detallaron desde el ente.

Jon Fosse nació en 1959 en la ciudad de Haugesund, en la costa oeste de Noruega. A lo largo de su carrera ha incursionado en distintos géneros presentados en forma de obras de teatro, novelas, colecciones de poesía, ensayos, libros para niños y traducciones.

“Si bien hoy es uno de los dramaturgos más representados del mundo, también es cada vez más reconocido por su prosa. Su primera novela en 1983 (…) abordó el tema del suicidio y, en muchos sentidos, marcó el tono de su obra posterior”, agregó la academia.

