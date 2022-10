Jin de BTS presentará su primera canción en solitario, The Astronaut, en Buenos Aires, Argentina, durante el concierto que Coldplay ofrecerá el 28 de octubre en el estadio de River Plate.

A través de redes sociales se compartió una divertida conversación donde Martin invita a Kim Seokjin. “¿Te gustaría venir a Argentina la semana que viene y cantar en vivo con nosotros The Astronaut?”, le consultó el vocalista de la banda británica.

“Interpretar esta canción en Argentina suena increíble (…). Se tarda más de 40 horas en llegar a Argentina desde Corea, así que empezaré a prepararme hoy. Nos vemos en Buenos Aires”, respondió la superestrella del K-pop.

Esta será una de las últimas oportunidades que tendrán los fanáticos y fanáticas de BTS, también conocidos como ARMY, de ver a Jin en persona antes de que se enliste, pues en diciembre comenzará su servicio militar obligatorio en Corea del Sur.

Para quienes no puedan ir al concierto de Coldplay en Argentina, no está todo perdido, ya que el show será transmitido en diversos cines de todo mundo. En el caso de Chile, será presentado en Cinemark y CineHoyts.

En 2021, BTS se unió a Coldplay para presentar My universe, sencillo que forma parte del último álbum del grupo británico, Music of the spheres. La canción encabezó la lista “Hot 100” de Billboard y ya acumula cientos de millones de reproducciones en diversas plataformas.