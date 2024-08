Premios Oscar 2025: ¿Por qué Jimmy Kimmel rechazó conducir la noche más importante de Hollywood?

La estrella de "Jimmy Kimmel Live" ya ha encabezado los Premios de la Academia en cuatro ocasiones: 2017, 2018, 2023 y 2024.

(CNN) — Jimmy Kimmel ha compartido por qué, recientemente, rechazó una petición para que ser el anfitrión de los Premios de la Academia el próximo año, en lo que sería una quinta vez durante su trayectoria en Hollywood.

Durante una conversación con el gobernador de California Gavin Newsom, el ex jugador de la NFL Marshawn Lynch, y el agente de la NFL Doug Hendrickson en el podcast Politickin, Kimmel reconoció es difícil equilibrar el ser anfitrión tanto de los Oscar como de su late show.

“Es duro. Es muchísimo trabajo y siendo honesto, el programa lo resiente un poco”, explicó, refiriéndose a Jimmy Kimmel Live.

“Cuando estoy centrado en los Oscar, estoy menos centrado en el programa“, continuó el conductor. “Y simplemente, decidí que no quería lidiar con eso este año. Fue demasiado el año pasado”.

Kimmel ya ha sido anfitrión de los Oscar en cuatro ocasiones: los años 2017, 2018, 2023 y 2024.

“Terminas posponiendo todo hasta después de los Oscar, y después tienes que hacer todo lo que prometiste hacer después de los Oscar, después de los Oscar”, explicó.

“No se me da bien el equilibrio. La verdad es que no. No es uno de mis puntos fuertes”, agregó. “Me dedico con todo cuando se trata de algo como los Oscar. Pienso en ello por la mañana y por la noche, y cuando tengo ideas quiero trabajar en ellas; y entonces, mi programa nocturno me parece un fastidio”, reconoció.

Kimmel dijo que sus guionistas en el late night show también trabajan con él en los Oscar y la ceremonia de premiación “les distrae”.

“Es divertido hacerlo, y sienta bien cuando sale bien, pero, para mí, era demasiado hacerlo tres años seguidos“, dijo.

La 97° edición de los Oscar se celebrará el 2 de marzo de 2025 y aún no se ha anunciado un presentador. También se reportó que el cómico John Mulaney renunció al puesto.

Kimmel aseveró que el trabajo toma tiempo “y mucha de la gente que piensas: Esa persona lo haría genial… saben que lo harían muy bien. Simplemente no quieren hacerlo (…) Dicen que es un trabajo ingrato. Yo no lo describiría necesariamente así, porque cuando va bien no lo es, pero es una situación difícil”.

Los nominados a los Oscar, en tanto, serán anunciados el próximo viernes 17 de enero de 2025.

