El segmento musical de Ryan Gosling en los Premios Oscar 2024 sigue siendo noticia. Y ahora se revelaron más detalles del despliegue que la performance conllevó tras bambalinas.

La propia producción explicó que Gosling se tomó el tiempo de coordinar cada detalle del espectáculo, desde la ubicación en el escenario hasta los gestos simbólicos, como el beso al camarógrafo.

Y es que el actor de 43 años deslumbró tanto al público como a la audiencia televisiva con su interpretación en vivo de I’m Just Ken.

La canción, escrita por Mark Ronson y Andrew Wyatt para el filme Barbie, fue nominada a Mejor Canción Original en la edición anual de los Premios de la Academia.

Pese a que no logró hacerse de la estatuilla -fue para What Was I Made For?, de Billie Eilish y FINNEAS, también compuesta para la película dirigida por Greta Gerwig– la performance de Gosling fue ampliamente aplaudida.

Los detalles técnicos

Con una meticulosa planificación que involucró a una orquesta de 40 músicos, 62 Kens bailarines y más de 24 cabezas gigantes de Barbie, el segmento transformó el escenario en un espectáculo deslumbrante.

Los bocetos iniciales del segmento se empezaron a gestar hace meses, a través de reuniones por Zoom llevadas a cabo directamente entre el actor y la organización de los Premios Oscar 2024.

“Ryan Gosling es un verdadero profesional“, destacó Molly McNearney, parte del equipo de producción de los Premios de la Academia, en entrevista con Variety.

Pero no sólo él se involucró en la planificación. También lo hizo parte importante del team Barbie, como su propia directora.

“Greta Gerwig también se unió creativamente. Estaba muy comprometida. Su coreógrafa, Mandy Moore, es excepcional: estuvo en todas las llamadas. También Mark Ronson”, reveló McNearney.

Fue en estas mismas reuniones que Gerwig confesó que su meta era que todo el público cantara junto a Ryan; por lo mismo, la producción ajustó que la letra de I’m Just Ken fuese proyectada en la pantalla.

Un tributo al cine dorado de Hollywood

La inspiración detrás de la performance se remonta a las raíces de la cultura pop.

En específico, la icónica interpretación que Marilyn Monroe llevó a cabo en 1953 de Diamonds Are a Girl’s Best Friend para la película Gentlemen Prefer Blondes (Los caballeros las prefieren rubias).

McNearney confirmó que este tributo fue idea del propio Gosling.

Moore también ahondó en los detalles exactos en los que sobresale la influencia de Diamonds Are a Girl’s Best Friend.

“De ahí salió que su terno fuese rosado y todos los demás estuviesen de negro. También las escaleras del fondo”, explicó la profesional. A la vez, fusionaron elementos clásicos y contemporáneos: “Rendimos homenaje a las chicas candelabro: teníamos hombres Ken-delabro“.

Ryan Gosling se involucró en todo el proceso

El beso que Ryan Gosling le dio al camarógrafo también fue planificado con meticuloso detalle.

“Fue muy tierno y me preguntó: ‘¿Podemos asegurarnos de que Sean está de acuerdo con que le bese la mano?“, compartió Moore.

Los ensayos comenzaron semanas antes del evento, con el equipo de asesoría vocal del actor perfeccionando cada movimiento y cada nota para ofrecer una actuación impecable.

Estas sesiones intensificaron durante el periodo final. Incluso la dirección musical del evento tuvo poco tiempo: sólo dos días con sesiones de seis horas para grabar y ensayar todo.

Gosling orquestó todo: quería iniciar cantando como uno más entre el público, encender los Ken-delabros y luego unirse a la decena de Kens de las escaleras.

También estaba decidido a implicar a las mujeres de Barbie.

“Para él era muy importante incluir a Margot, Greta y America“, explicó la coreógrafa. Así, gestó que se ubicaran en la primera fila. “Dijo: ‘Necesito que esas señoritas estén adelante, porque voy a caminar hacia ellas. Quiero que canten’“, recordó Moore.

Incluso puntualizó la frase exacta de la canción que quería cantar en vivo junto a Emma Stone, con quien protagonizó filmes como Crazy, Stupid Love (2011) y La La Land (2016).

La participación de los Kens

Los cameos de los Kens de la película también fueron esenciales, con Simu Liu, Ncuti Gatwa, Scott Evans y Kingsley Ben-Adir uniéndose al espectáculo.

Gatwa tomó un vuelo desde Londres el jueves y llegó directamente al escenario a ensayar.

Liu, en tanto, confesó que todavía estaba procesando la experiencia: “Sigo en estado de shock. No sabía si había hecho bien la coreografía”, dijo horas después de la actuación. “Solamente tenía una idea vaga de dónde tenía que estar. Greta gritaba, estaba muy feliz“.

¿Y qué hizo Ryan Gosling cuando las luces se apagaron?

Primero abrazó a su coreógrafa, Mandy Moore.

“Después, se puso muy serio y me preguntó: ‘¿Salió bien? ¿Hice un buen trabajo?‘. Y yo de: ‘¡Sí! ¿Me estás tomando el pelo? ¿Escuchaste al público? ¡Todo el mundo estaba vuelto loco!'”, compartió ella.