Jesse Eisenberg revela por qué le prohibieron conocer a Mark Zuckerberg antes del estreno de “La red social”

En 2010, el actor de 41 años interpretó al magnate de Meta en "The Social Network", película que narra la historia de Facebook desde la perspectiva del propio Zuckerberg y sus comienzos como estudiante en Harvard. Y aunque intentó conocerlo en persona antes de preparar su proceso creativo, le fue imposible.

(CNN) — Jesse Eisenberg interpretó a Mark Zuckerberg en la película de 2010 La red social, así que tenía sentido que conociera al fundador de Facebook en persona mientras se preparaba para el papel.

Pero no fue así, dijo Eisenberg en el podcast Awards Chatter. El actor y director, nominado este año al Óscar por el guion de A Real Pain, explicó que tenía un plan.

“Iba en coche para reunirme con él porque me dijeron (los productores): ‘No, no vamos a (concertar una reunión para ti)'”, dijo. “Así que literalmente iba en mi auto hacia su oficina y pensé que me dejarían entrar. (La película) se anunció que yo estaba en ella. Sólo quería estar en una habitación con él, para ver qué se siente. Me pareció el mínimo de investigación. ¿De qué otra forma vas a actuar en una película basada en una persona viva?”.

El actor, que entonces tenía 25 años, recibió una llamada de un poderoso productor.

“Recibí una llamada de Scott Rudin diciéndome: No vayas allí“, cuenta Eisenberg. “Me lo decía en nombre de los abogados de Sony. Me explicó: No puedes hacer eso por diversas razones legales“.

Eisenberg fue preguntado por la reciente decisión de Zuckerberg de poner fin a la comprobación de hechos en las plataformas de redes sociales de Meta.

Contextualizó su respuesta compartiendo que está casado con “una mujer realmente brillante” que enseña en escuelas públicas de Nueva York y fundó Disability Justice, un programa de concienciación, para ayudar a los demás.

“Cuando pienso en la gente que tiene mucho poder y no lo utiliza para ayudar a otras personas, me quedo perplejo. ¿Por qué no destinarían la mitad de su dinero a algo bueno?”. continuó Eisenberg.

“¿Y por qué eliminan las protecciones para las personas marginadas en su sitio web? Para mí, eso es desconcertante. Pero sería la misma persona que mira a los Rockefeller en su momento y dice: ¿Por qué demonios hacen lo que hacen?“.

A Real Pain se centra en los primos David (Jesse Eisenberg) y Benji (Kieran Culkin) que se reúnen para hacer un recorrido por Polonia en honor a su querida abuela.