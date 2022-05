(CNN) — Jerry Bruckheimer, quien produjo las películas de Piratas del Caribe, afirmó que Johnny Depp continuaría apareciendo en la franquicia, según los reportes.

Actualmente, Depp está demandando a su ex esposa, Amber Heard, por difamación por un artículo de opinión que escribió en 2018 para el Washington Post. En el artículo, Heard se describió a sí misma como una “figura pública que representa el abuso doméstico”.

Aunque Depp no ​​es mencionado en el artículo, afirma que le costó papeles de actuación, incluida una posible aparición en una sexta película de Piratas del Caribe.

Lee también: Luego de más de dos años: “Black Mirror” vuelve a Netflix con sexta temporada

El actor interpretó a Jack Sparrow en las cinco películas y Bruckheimer habló con The Times sobre si Depp regresaría.

“No en este momento. El futuro aún está por decidirse“, sostuvo.

Lee también: Luciano Pereyra: “Me encantaría hacer una canción con Illapu, ellos tienen esa cosa tan folclórica”

El productor confirmó que está trabajando en una secuela con una protagonista femenina.

“Estamos hablando con Margot Robbie. Estamos desarrollando dos guiones de Piratas: uno con ella y otro sin ella”, explicó. Cabe recordar, que la última película fue Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales de 2017.