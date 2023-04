(CNN) – Jeremy Renner se sentó con Diane Sawyer para su primera entrevista desde su accidente con una máquina quitanieves el día de Año Nuevo.

La estrella de Marvel fue el tema de Jeremy Renner: The Diane Sawyer Interview – A Story of Terror, Survival and Triumph (Jeremy Renner, la entrevista de Diane Sawyer: una historia de terror, supervivencia y triunfo), que detalla el accidente en su casa de Nevada y la recuperación de Renner.

Esto es algo de lo visto en la entrevista:

Salvó a su sobrino

Se informó que Renner trató de salvar a su sobrino adulto, Alex, cuando ocurrió el accidente y el actor compartió durante la entrevista exactamente lo que sucedió.

Según Renner, ambos remolcaron un vehículo fuera de la nieve usando el quitanieves cuando comenzó a deslizarse sobre el hielo.

Preocupado por la seguridad de su sobrino, Renner sacó el pie del arado para mirar a Alex y se cayó de la cabina. Como se había olvidado de poner el freno de mano, el actor fue arrastrado bajo el arado en movimiento, que pesa más de 6.300 kilos.

“No debes estar fuera del vehículo mientras los operas, sabes a lo que me refiero”, relató Renner. “Es como conducir un automóvil con un pie fuera del automóvil”.

Al notar que el accidente fue “mi error y pagué por ello”, la estrella de “Hawkeye” dijo que gritó: “¡Hoy no, maldito!”, mientras estaba siendo succionado por el arado.

A pesar del accidente que lo dejó gravemente herido, Renner no se arrepiente.

“Sí, lo haría de nuevo porque iba directo a mi sobrino”, afirmó.

Devastación

Las lesiones de Renner incluyeron ocho costillas rotas en 14 lugares, una cuenca ocular rota, una rodilla rota, un pulmón colapsado y su hígado perforado por una costilla.

Sus vecinos Rich Kovach y Barb Fletcher auxiliaron al sobrino de Renner después del accidente. Ambos hablaron del trauma durante la entrevista.

“Fue un sonido horrible escuchar a alguien, literalmente ver morir a alguien frente a ti”, dijo Fletcher. “Te sientes tan impotente”.

Kovach aseguró que hubo una gran cantidad de sangre involucrada en el accidente y “cuando miré su cabeza, me pareció que estaba completamente abierta”.

Fletcher dijo que cree que Renner pudo haber muerto en algún momento.

“Realmente siento que falleció por un par de segundos”, comentó. “Realmente lo creí”.

Recuperación

Renner finalmente fue trasladado en avión a un hospital en Reno, Nevada.

Sus médicos creen que el hecho de que Renner estuviera en buena forma antes del accidente lo ayudó tanto en su supervivencia como en su recuperación, pero fue muy difícil.

Tanto así, que Renner dijo que hizo planes para el final de su vida.

“Escribo notas en mi teléfono… últimas palabras para mi familia”, le dijo a Sawyer. “No me dejen vivir de tubos en una máquina, si mi existencia va a ser de medicamentos y analgésicos, déjenme ir ahora“.

Actualmente, su estado ha mejorado hasta el punto en que puede caminar con un bastón y el actor se siente agradecido por su supervivencia.

Ahora, cuando se mira en el espejo, Renner asegura que “veo a un hombre con suerte”.