Jennifer Lopez acaba de estrenar su nueva canción Can’t Get Enough.

El sencillo llega como la primera muestra de lo que será su nuevo álbum de estudio, This Is Me… Now, cuyo lanzamiento está programado para el 16 de febrero.

Bajo la dirección de Dave Meyers, el video musical comienza con Lopez diciendo sus votos en una boda lluviosa, mientras algunos invitados bromean sobre su predisposición a encontrar el amor rápido y a casarse. “Te dije que no puede estar sola”, comenta uno de los hombres sentados.

Baila con el actor Derek Hough y luego comparte con otros dos novios en la misma pista. “Como que me agrada este tipo”, comenta una invitada; a lo que su acompañante le responde: “A mí me gustaba el último, que lo traiga de vuelta”.

“¿La tercera es la vencida?”, pregunta otro invitado en tono sarcástico. Segundos más tarde, durante el lanzamiento del ramo de flores, una mujer grita: “¡No lo agarres! Está maldito”.

Al final del vídeo, se le ve pensativa en lo que parece ser una terapia de pareja. Sus diferentes cónyuges dicen las cosas que odian de ella: “¡No me escucha! Cree que soy su empleado. Lo único que le importa es el trabajo”.

Para contextualizar: desde 2022, la cantante está casada con el actor Ben Affleck, pero contrajo matrimonio tres veces antes. Sus esposos fueron Ojani Noa (1997 a 1998), Cris Judd (2001 a 2003), y Marc Anthony (2004 a 2014).

Su nuevo disco This Is Me… Now

El noveno álbum de la artista originaria de El Bronx, Nueva York, llega como una continuación del tercero: This Is Me… Then (2002), lanzado durante la primera etapa de su relación con Affleck.

“Cualquiera que conozca ese disco (sabe) que, en realidad, se trataba de mí enamorándome del amor de mi vida, y ahora, 20 años después… ¿Quién lo hubiese pensado?”, expresó la artista durante una entrevista.

J.Lo acompañará el lanzamiento con una película que estrenará en el servicio de streaming Prime Video. Una de las canciones que figura en el tracklist es Dear Ben Pt. II, la cual llega como una secuela de la oda original de Lopez a Affleck.