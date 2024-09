Jeff Ward, protagonista de “One Piece”, se suma a la Comic Con Chile 2024

El actor estadounidense que da vida a “Buggy el Payaso” en la popular adaptación de Netflix.

La Comic Con Chile 2024 continúa sumando grandes nombres a su lista de invitados internacionales.

Tras el anuncio de la participación del actor franco-británico Fabien Frankel, de House of the Dragon, se confirma la llegada de Jeff Ward, el actor estadounidense que da vida a “Buggy el Payaso” en la popular serie live-action de Netflix One Piece.

Ward, de 37 años, estará presente los días 31 de octubre y 1 de noviembre en el Espacio Riesco, donde realizará presentaciones, sesiones de meet and greet, firma de autógrafos y otras actividades.

La convención, que celebra su decimotercera edición, promete tres días repletos de contenido para los fanáticos del cine, la televisión, la música, los cómics y la cultura pop en general.

Las tres preventas de entradas para la Comic Con Chile 2024 ya están agotadas, pero aún hay tickets disponibles a través de Punto Ticket; tanto por jornada como en abono para los 3 días.

Durante el Cyber, los asistentes podrán acceder a un descuento del 50% utilizando Copec Pay y un 30% con otros medios de pago hasta el 2 de octubre.

Ward también es conocido por su papel de Deke Shaw en la serie Agents of S.H.I.E.L.D. de ABC, y llega como uno de los principales atractivos de esta edición, consolidando el evento como un imperdible para los seguidores del entretenimiento y la cultura geek en Chile.