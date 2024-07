Admitió que “estaba borracha” al cantar el himno de Estados Unidos: Ingrid Andress se disculpa por polémico acto en el MLB 2024

En un mensaje compartido a través de sus redes sociales el día posterior al show, la artista de 32 años explicó a sus fans que se internará en un centro de rehabilitación.

(CNN) — La artista de música country Ingrid Andress admitió haber estado ebria durante su muy criticada interpretación del himno nacional el lunes pasado en el 2024 MLB (Major League Baseball) Home Run Derby y buscará tratamiento.

El martes, Andress publicó un comunicado en su cuenta verificada de X escribiendo: “No voy a mentirle a nadie, estaba borracha anoche”.

“Hoy me voy a internar en un centro de rehabilitación para recibir la ayuda que necesito”, escribió. “No era yo misma anoche. Pido disculpas al MLB, a todos los fans y a este país que tanto amo por esa interpretación”.

Terminó la publicación diciendo que “les contaré cómo va la rehabilitación, he oído que es muy divertida”.



Al igual que la actuación de Roseanne Barr en un partido de los San Diego Padres contra los Cincinnati Reds en 1990 y Fergie en el Partido de las Estrellas de la NBA de 2018, la gente ha tenido mucho que decir sobre la interpretación de Andress.

¿Quién es Ingrid Andress?

Participó en un reality

Andress tuvo su primer roce con la fama cuando actuó en la segunda temporada del concurso de canto a capella The Sing-Off, de la NCB, como parte del grupo conocido como Pitch Slapped en 2010. El grupo fue eliminado en un comienzo, pero Andress regresó al programa la temporada siguiente como parte del grupo Delilah.

Fue en dicha época de la serie la ganó el famoso grupo Pentatonix.

Ahora es cantante de country

Andress debutó con su primer álbum, Lady Like, en 2020. Alcanzó el número 1 en la lista de artistas emergentes de Billboard. Un año antes, su sencillo More Hearts Than Mine alcanzó el Billboard Hot 100.

Aterrizó de nuevo en esa lista en 2021, gracias al single Wishful Drinking, con Sam Hunt.

Nominaciones a los Grammy

En 2021, Andress fue nominada al GRAMMY a Mejor Artista Revelación a la mejor artista revelación en 2021, aunque finalmente perdió frente a la rapera Megan Thee Stallion. Lady Like también fue nominado a Mejor Disco Country, mientras que su canción More Hearts Than Mine figuró entre las propuestas a Mejor Canción Country.

Dos años más tarde, Wishful Drinking obtuvo una nominación a los mismos premios como Mejor Actuación de Dúo/Grupo Country.

Últimos trabajos

Su álbum más reciente, Good Person, salió a la venta en 2022.

Andress compartió en las redes sociales esta semana que estaba “muy emocionada” de anunciar su nuevo sencillo, Colorado 9, que llegará a las radios la próxima semana.

También anunció dos conciertos en Estados Unidos, uno en Nashville el 17 de julio y otro en Denver el 24 de julio. Sin embargo, conciertos han sido cancelados este martes, según informaron los representantes de Andress a CNN.

“Gracias por estar aquí para mí a pesar de que he estado viviendo bajo una roca”, escribió Andress. “Son los mejores y no puedo esperar a verlos en mis shows (estén atentos a más anuncios de conciertos pronto)”.