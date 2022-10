El grupo estadounidense Imagine Dragons anunció la cancelación de sus conciertos en Chile y Latinoamérica programadas para este mes de octubre. Esto debido a problemas de salud por parte de su vocalista, Dan Reynolds.

Según comunicó la banda, el cantante se encuentra con problemas vocales y lesiones físicas, los que le impiden continuar con la serie de shows, los que iniciaban este martes en Colombia y que tenían como parada a Santiago para el próximo 21 de octubre.

“Dan ha estado luchando con una hemorragia en las cuerdas vocales y un nódulo desde la última etapa de la gira, y su médico le ha advertido de que salir ahora mismo podría causar una ruptura y dañar irremediablemente su voz. Inesperadamente, ahora también está lidiando con un esguince bastante grave del ligamento lateral de la rodilla que requerirá una férula y algo de rehabilitación durante algún tiempo”, expresaron.

to our friends in Latin America ❤️ pic.twitter.com/XCW3SzayjJ

— Imagine Dragons (@Imaginedragons) October 17, 2022