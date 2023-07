Sorpresa y emoción causó Hugh Jackman este lunes tras revelar la primera imagen de su personificación como Wolverine con el icónico traje de spandex de color amarillo para Deadpool 3 (2024).

El actor formará parte de la próxima entrega que está protagonizada por Ryan Reynolds, donde se le verá interpretando nuevamente a Logan, o James Howlett, luego de su última aparición en la película homónima de 2017.

La imagen fue compartida tanto por Jackman como por Reynolds en una historia de Instagram, con la frase “no parpadees“.

El traje amarillo es un ícono en cómics y series animadas en las que aparece el mutante. Sin embargo, este nunca fue visto en las personificaciones que Jackman le hizo al superhéroe durante 17 años.

El spandex solo fue mostrado en live action en una escena eliminada de The Wolverine (2013), donde, tras finalizar los hechos de la película, Yukio (Rila Fukushima) le entrega a Logan un maletín el cual contiene el traje. Esto fue visto por los seguidores de la saga como un símbolo de que el actor podría interpretar al personaje vistiendo el atuendo, pero finalmente no ocurrió en ninguna de las películas posteriores.

En 2020, un usuario de Twitter le consultó a James Mangold, director de Logan (2017), si Jackman alguna vez se puso el traje de Wolverine en las pruebas para la película.

“Lo siento. Nunca se lo puso. Ni siquiera hicimos una versión del atuendo. Todo sobre su carácter, tal como lo entiendo, evitaría que se pusiera un ‘uniforme’ de autopromoción. Estoy seguro de que la próxima encarnación de Wolverine irá allí”, respondió el cineasta.

Sorry. He never put it on. We never even made a version of the outfit. Everything about his character as I understand it, would keep him from donning a self promoting "uniform". I'm sure the next incarnation of the Wolverine will go there. https://t.co/FU7FrYQS6S

— Mangold (@mang0ld) May 28, 2020