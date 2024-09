“Me dicen que me suicide”: Hijo de Chester Bennington acusa amenazas de fans de Linkin Park tras criticar a nueva vocalista de la banda

El joven de 28 años acusó a la banda de “traicionar la confianza” de los fans, manifestando que la decisión de sumar a Emily Armstrong como miembro durante el Mes Internacional de la Prevención del Suicidio borraba “silenciosamente, la vida y el legado” de su padre “en tiempo real”. También criticó los vínculos de la cantante con la Cienciología y su previo apoyo al actor Danny Masterson (That 70's Show), condenado en 2023 por violar a dos mujeres.

Jaime Bennington, hijo del fallecido vocalista de Linkin Park Chester Bennington, denunció haber sido objeto de acoso en línea por parte de algunos fans de la banda que “han sido crueles, raros y agresivos” con él.

Esto ocurrió después de que expresara su oposición a la incorporación de Emily Armstrong como la nueva voz de la agrupación tras éxitos como In The End (2000) y Numb (2003).

Chester Bennington, quien lideró Linkin Park durante casi dos décadas, falleció en 2017 a causa de suicidio.

Su hijo, en tanto, criticó la elección de Armstrong debido a sus vínculos con la Cienciología y su previo apoyo al actor Danny Masterson (That 70’s Show), quien fue condenado en 2023 a pasar entre 30 años y cadena perpetua en la cárcel por violar a dos mujeres.

Jaime Bennington, acusó a la banda de “traicionar la confianza” de los fans, manifestando que, la decisión de sumar a Armstrong como miembro durante el Mes Internacional de la Prevención del Suicidio, borraba “silenciosamente, la vida y el legado” de su padre “en tiempo real”.

Linkin Park, en tanto, se prepara para lanzar nueva música por primera vez desde el fallecimiento de su voz principal; anunciando un nuevo disco de estudio y una gira que llevará por nombre From Zero.

El tour despegará con un show en Inglewood, California, este miércoles 11 de septiembre, al que Jaime ha manifestado su intención de asistir a dicho concierto, pese a los ataques que ha recibido. “El público, en sí, podría resultar inseguro para mí (…). Creo que es necesario reconocer la gravedad de mi situación, la forma en que la gente decide interactuar conmigo”, expresó.

También dijo que ha recibido comentarios como “No sabes lo que pensaría tu padre” y mensajes instándole a suicidarse. “Vienen a mis publicaciones y a mis transmisiones en vivo y me dicen que me suicide, que soy horrible, que mi papá no me quiere. ¿De qué están hablando? No les importó un carajo cuando murió. Si hubiese sido así, entenderían cuál es el problema. Entenderían por qué todo esto está mal. Yo lo entiendo porque soy su hijo”, aseguró.

“Hay mucha gente a la que no le agrado. Hay mucha gente diciéndome cosas realmente horribles en estos momentos. Siendo honesto, no creo sentirme seguro yendo al concierto con entradas de admisión general, porque no sé de quién voy a estar rodeado”, afirmó el joven de 28 años. “No sé quién podría reconocerme o tomarse la molestia de responderme de forma agresiva cuando solo estoy allí para ver el espectáculo. Pero necesito verlo”, prosiguió.

En un mensaje posterior, Jaime solicitó a los fans que no lo acosen durante el show. “Si nos pasa algo a mí o a mi pareja mientras asistimos a este concierto, es culpa de Linkin Park”, cerró.