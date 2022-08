Tras la emisión del exitoso primer capítulo de House of the Dragon, HBO confirmó que la precuela de Game of Thrones fue renovada para una segunda temporada.

De esta forma, la serie basada en el libro Fire & Blood de George R. R. Martin no terminará tras la emisión de los 10 capítulos que conforman la primera temporada de la historia de los Targaryen.

A través de un comunicado, Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de programación de HBO, manifestó que “estamos más que orgullosos de lo que todo el equipo de House of the Dragon ha logrado con la primera temporada”.

“Nuestro fenomenal elenco y equipo asumieron un gran desafío y superaron todas las expectativas, entregando un programa que ya se ha establecido como una televisión imperdible. Muchas gracias al co-creador y productor ejecutivo George RR Martin y al co-creador y showrunners Ryan Condal y Miguel Sapochnik por guiarnos en este viaje”, manifestó Orsi.

Finalmente, sostuvo que “no podríamos estar más emocionados de seguir dando vida a la épica saga de la Casa Targaryen con la segunda temporada”.

El equipo de producción de La Casa del Dragón está compuesto por George R.R. Martin (co-creador y productor ejecutivo), Ryan Condal (co-creador, co-showrunner, productor ejecutivo y escritor), Miguel Sapochnik (co-showrunner, productor ejecutivo y director), Sara Hess (productora ejecutiva y escritora), Jocelyn Díaz (productora ejecutiva), Vince Gerardis (productor ejecutivo), Ron Schmidt (productor ejecutivo), Clare Kilner (directora), Geeta V. Patel (directora) y Greg Yaitanes (director y co-productor ejecutivo).

La historia de House of the Dragon responde preguntas como qué ocurrió realmente durante la Danza de los Dragones y cuál es el origen de los tres huevos de dragón de Daenerys.