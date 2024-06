Mítica guitarra de The Beatles fue subastada por US$ 2,9 millones

El instrumento en cuestión habría sido utilizada por la banda en 1965, apareciendo en grabaciones, sesiones e interpretaciones de canciones como "Help!", "You've Got To Hide Your Love Away" y "It's Only Love".

(CNN) — Una guitarra de 12 cuerdas tocada por John Lennon y George Harrison, estrellas de The Beatles, y que se creía perdida desde hace casi 60 años se ha vendido en una subasta por una suma de 2.9 millones de dólares.

La Framus acústica Hootenanny fue utilizada por la banda en 1965, apareciendo en grabaciones, sesiones e interpretaciones de canciones como Help!, You’ve Got To Hide Your Love Away y It’s Only Love, según la casa de subastas californiana Julien’s Auctions.

Ha establecido un nuevo récord mundial para la guitarra de los Beatles más cara jamás vendida — un título que anteriormente ostentaba una Gibson J-160E de 1962, que Lennon utilizó para grabar I Want to Hold Your Hand y otros primeros éxitos de los Beatles, que se vendió por 2,4 millones de dólares en Julien’s en noviembre de 2015.

Lennon regaló la guitarra acústica a un amigo, que se la pasó a alguien “que se la llevó a su casa, la dejó tirada en el desván y no le dio importancia durante décadas”, explicó la casa de subastas en un comunicado publicado en abril.

La guitarra, fabricada en Alemania, tiene una tapa de abeto, fondo y aros de caoba y un diapasón de palisandro de 19 trastes, según afirmó la casa de subastas, que trabajó con Andy Babiuk, experto en The Beatles, para confirmar su autenticidad.

“Tiene algunas marcas distintivas que la hicieron fácilmente identificable”, dijeron desde Julien’s Auctions, pero “la verdadera prueba está en el sonido”.

“Cuando se rasguea, se identifica inmediatamente como ‘esa‘ guitarra. Si conoces los acordes, las melodías de los Beatles caen por la boca sin esfuerzo“, agregaron.

“Como una cápsula del tiempo sonora de 1965, la Framus es un vínculo directo con esos discos”.

Cuando se encontró, la guitarra estaba en tan mal estado que no se podía tocar, según la casa de subastas, que decidió restaurarla.

En Julien’s confiaron el trabajo a Ryan Schuermann de LA Guitar Repair, que “realizó un magistral reajuste del mástil que es casi indetectable, una hermosa reparación de la tapa, un tratamiento de vapor y calor del puente… todo para asegurar que la Hootenanny pudiera tocarse no sólo ahora, sino durante décadas”.

La guitarra pasó bajo el martillo como parte del evento “Music Icons” de Julien’s Auctions, que tuvo lugar en el Hard Rock Cafe de Nueva York los días 29 y 30 de mayo.