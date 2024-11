“GNX”: Kendrick Lamar sorprende con el lanzamiento de nuevo álbum

El álbum, que incluye 12 canciones, ha generado gran expectación, pero hasta el momento se desconocen más pormenores sobre su contenido.

En un giro completamente inesperado, el rapero estadounidense Kendrick Lamar, reconocido por éxitos como Not Like Us y HUMBLE, ha lanzado su sexto álbum de estudio titulado GNX.

La sorpresa fue anunciada a través de su cuenta oficial de Instagram, donde compartió una fotografía en blanco y negro con las palabras “GNX”, dejando en suspenso más detalles sobre este nuevo proyecto musical.

Lamar ya había dado pistas sobre futuros lanzamientos a través de sus redes sociales, donde recientemente publicó una imagen de unas zapatillas Air Force One negras de Nike acompañada de una canción como fondo.

Con este nuevo trabajo, Lamar amplía su ya vasta discografía, que incluye álbumes emblemáticos como DAMN, Mr. Morale & The Big Steppers, To Pimp A Butterfly y Good Kid, M.A.A.d City, consolidándose como uno de los artistas más influyentes de la música contemporánea.

Su último álbum, Mr. Morale & The Big Steppers, fue lanzado el 13 de mayo de 2022. Sin embargo, Kendrick Lamar se mantuvo activo en la escena musical tras protagonizar una “guerra” artística con el rapero Drake, de la cual surgieron tres sencillos.