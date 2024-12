Girl in Red, JPEGMAFIA e Inhaler en Santiago: Todo sobre los sideshows de Lollapalooza Chile 2025

Lollapalooza Chile 2025 continúa expandiendo su alcance más allá del Parque Cerrillos, con conciertos en solitario agendados en diversos puntos de Santiago para marzo próximo.

Lollapalooza Chile 2025 ampliará su oferta musical más allá de los días principales del festival con una nueva edición de esperados sideshows.

Tres artistas destacados, Girl in Red, JPEGMAFIA e Inhaler, se presentarán en diferentes escenarios de Santiago durante el mes de marzo.

Las entradas, en tanto, ya están disponibles a través de diversas plataformas.

Girl in Red: 19 de marzo en Teatro Coliseo

La artista noruega Marie Ulven Ringheim sigue consolidando su estatus como una de las figuras más prometedoras del pop alternativo.

Su debut en 2021 con If I Could Make It Go Quiet la catapultó a la fama gracias a su composición honesta y emocional, respaldada por el éxito global de su tema Serotonin.

Apoyada por figuras como Taylor Swift y Billie Eilish, Girl in Red ha tenido destacadas apariciones en programas de televisión como The Tonight Show Starring Jimmy Fallon y los EMA, de MTV.

El concierto se llevará a cabo el próximo miércoles 19 de marzo en el Teatro Coliseo, con entradas disponibles a través de Punto Ticket.

JPEGMAFIA: 20 de marzo en Subterráneo

El rapero estadounidense JPEGMAFIA se ha hecho reconocido mundialmente por su innovador enfoque en la música hip-hop.

Su más reciente colaboración con Danny Brown, SCARING THE HOES, ha recibido elogios de medios como Pitchfork y Hypebeast, mientras que el sencillo principal del proyecto logró posicionarse en el Hot 100 de Billboard.

Con un estilo que desafía los límites del género, JPEGMAFIA se ha destacado en festivales internacionales como el Primavera Sound y Pitchfork Music Festival, además de agotar los tickes de su última gira conjunta con Turnstile en 2022.

El jueves 20 de marzo, Subterráneo será el lugar para experimentar su poderosa propuesta en vivo. Las entradas están disponibles en Ticketmaster.

Inhaler: 24 de marzo en Sala Metrónomo

La banda irlandesa Inhaler continúa su ascenso internacional con el lanzamiento de su tercer álbum, Open Wide, programado para el 7 de febrero.

Producido por Kid Harpoon, este trabajo promete consolidar su sonido característico, con influencias que van desde el rock de los años 70 hasta el techno.

Actualmente, Inhaler está de gira por Norteamérica, donde ha estrenado sencillos como Open Wide y Your House.

El lunes 24 de marzo, traerán su energía a la Sala Metrónomo en Santiago, en el marco de su gira mundial Open Wide. Las entradas están disponibles en Ticketmaster.