“Uno dice lo que uno quiere vender”: La peculiar referencia de Piqué a la sobreexposición de su quiebre con Shakira

“Al final, la verdad, muchas veces, no está contada de la manera que ha sido. Esto yo no lo puedo controlar”, reflexionó el exfutbolista de 37 años, en conversación con CNN en Español.

El exfutbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué, participó en una entrevista con Café CNN desde España, donde detalló aspectos de la Kings League y además se refirió a las especulaciones en torno a su vida personal.

Y este último punto, aunque sin menciones directas, se refirió a la polémica en la que se vio involucrado ante la esfera pública tras el quiebre con la madre de sus dos hijos, Shakira.

Juntos formaban una de las parejas más famosas del mundo, pero tras más de 12 años de relación y dos hijos en común, la cantante colombiana y el exfutbolista español anunciaron su separación a principios de junio de 2022.

Ante la pregunta de si sentía que “ya bajó la marea” respecto a la controversia, respondió: “Sí. Yo siempre he estado muy tranquilo. Sé el mundo en el que vivimos, sé que a todo el mundo le gusta opinar y tener su punto de vista de las cosas. Los medios de comunicación, al final, controláis un mensaje y en líneas generales, pues, cada uno dice lo que uno quiere vender”.

Posteriormente, agregó que, “al final, la verdad o lo que pasa o lo que sucede, muchas veces, no está contado de la manera que ha sido. Esto yo no lo puedo controlar (…). Entiendo perfectamente que todo el mundo pueda tener su punto de vista, que mucha gente que no me conoce piense que soy de una manera o de otra. Libertad de expresión, que cada uno opine lo que quiera. Yo soy muy feliz, me lo paso muy bien”.

El exdeportista añadió que, para él, lo más importante es mantenerse cercano a quienes verdaderamente lo conocen. Asimismo, dijo sentirse “un privilegiado” por el nivel de vida que ha tenido a sus 37 años.

“El hecho poder jugar en el club de mi vida, que es el Barça, durante más de 20 años. Tener dos hijos maravillosos, tener una familia increíble, tener unos amigos que, desde bien pequeños, desde el colegio que los conservo… Pues me da que cada día me despierte por la mañana y sienta muchísimo privilegio”, reflexionó.

Mira la entrevista completa de Gerard Piqué con CNN en Español