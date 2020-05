Este sábado se informó sobre el fallecimiento de Little Richard, considerado uno de los últimos ídolos de la época dorada del rock and roll.

El cantante, quien se caracterizaba por su energía y extravagancia sobre el escenario, dejó un legado importante en la música. Es por esto que diversos artistas han reaccionado a su muerte, a quien lo consideraban como una influencia.

Bob Dylan por ejemplo, expresó estar “muy triste” tras enterarse de la noticia. “Él era mi estrella brillante y luz de guía cuando yo era solo un niño pequeño. Él fue el espíritu original que me movió a hacer todo lo que haría”, escribió en Twitter.

I just heard the news about Little Richard and I’m so grieved. He was my shining star and guiding light back when I was only a little boy. His was the original spirit that moved me to do everything I would do. — Bob Dylan (@bobdylan) May 9, 2020

Misma sensación es la que tiene Cyndi Lauper, quien afirmó que Richard “fue realmente uno de los verdaderos cantantes del rock and roll y uno de sus pioneros. Será echado de menos”.

So sad Little Richard passed away. He married my husband and I. He was really one of the truely great rock and roll singers and one of the rock and roll pioneers. He will be missed💜🙏🏻🌷 — Cyndi Lauper (@cyndilauper) May 9, 2020

Lenny Kravitz por su parte, sólo se limitó a escribir “¡EL REY!”, adjuntando una fotografía junto al autor de Tutti Frutti.

Incluso la cuenta oficial de John Lennon, que se dedica a recordar archivos del también fallecido artista en Twitter, rememoró el momento en que Los Beatles compartieron con Little Richard.

“La primera vez que escuché Long Tall Sally nos voló la cabeza. Nunca habíamos escuchado a nadie cantar así en nuestras vidas, todos esos saxofones tocando como locos. Solía poner los pelos de punta cuando hizo ese largo grito en el solo”, dijo Lennon en su momento.

'Little Richard was one of the all-time greats. The first time I heard ‘Long Tall Sally’ it blew our heads. We’d never heard anybody sing like that in our lives, all those saxes playing like crazy. It used to make your hair stand on end when he did that long scream into the solo' pic.twitter.com/6fUTDYr7Wo — John Lennon (@johnlennon) May 9, 2020

Mick Jagger, uno de los artistas que ha manifestado en más de una ocasión su admiración por Richard, lamentó el deceso. “Fuiste mi inspiración en mi adolescencia y tu música todavía tiene la misma energía eléctrica cruda cuando la tocabas”, publicó en sus redes sociales.

“Contribuyó tanto a la música popular. Te voy a extrañar Richard, Dios te bendiga”, escribió el líder de The Rolling Stones.