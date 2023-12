La 19° versión del Festival Internacional de Cine y Documental Musical IN-EDIT Chile ya anunció su cartelera completa.

El evento tendrá lugar desde el 7 al 10 de diciembre, en tres sedes de Santiago: Matucana 100, Teatro Nescafé de las Artes y Centro Cultural Ceina.

Como cada año, su programación se centra en historias en torno a la música, esta vez con películas provenientes de diez países.

Entre los títulos destacados están Let the Canary Sing, una biografía sobre Cyndi Lauper, la voz tras hits como Girls Just Want to Have Fun y Time After Time.

La historia del “abogado del rock” que salvó de varios líos legales a Charly García, Fito Páez, Andrés Calamaro y Luca Prodan, entre muchos otros (Llamen a Joe).

Puedes revisar el calendario completo y comprar entradas aquí.