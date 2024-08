¿Irás al Fauna Primavera 2024? Esta será la programación diaria del festival

La edición 2024 del evento anual contará con icónicas bandas y artistas como The Smashing Pumpkins, Franz Ferdinand, The Kooks, AIR, Jerry Cantrell y Lianne La Havas, entre otros. Las fechas, en tanto, están agendadas para los días 8 y 9 de noviembre.

El Festival Fauna Primavera ha anunciado su alineación por día para su próxima edición.

En 2024, el evento musical que año a año rinde culto al género indie contará participación de icónicas bandas y artistas como The Smashing Pumpkins, Franz Ferdinand, The Kooks, AIR, Jerry Cantrell y Lianne La Havas, entre otros.

En tanto, se llevará a cabo los días 8 y 9 de noviembre en el Parque Ciudad Empresarial de Huechuraba y las entradas están a la venta desde el 12 de agosto, a través de LiveTickets.

Valores Fauna Primavera 2024

Pase general de dos días: $142.500 preventa Banco de Chile y $172.500 venta general (precios incluyen cargo por servicio)

y (precios incluyen cargo por servicio) Pase general + Upgrade VIP: $237.500 preventa Banco de Chile y $287.500 venta general (precios incluyen cargo por servicio)

Mira el line-up completo por día

Viernes 8 de noviembre

– The Smashing Pumpkins

– AIR

– Jerry Cantrell

– Lianne La Havas

– Usted Señalemelo

– Francisco Victoria

– Chini.PNG

Sábado 9 de noviembre

– Franz Ferdinand

– The Kooks

– Dinosaur Jr.

– Denver

– The Magic Numbers

– Sofía Kourtesis

– Las Ligas Menores

– Nation of Language