Fallece Will Jennings, letrista de “My Heart Will Go On” de Titanic

El reconocido compositor, ganador de dos premios Oscar y tres Grammy, murió en su casa en Texas tras varios años de problemas de salud.

Will Jennings, el icónico letrista detrás de éxitos como “My Heart Will Go On” y “Tears in Heaven”, falleció este viernes a los 80 años en su hogar en Tyler, Texas.

Según informó su cuidadora a The Hollywood Reporter, Martha Sherrod, Jennings llevaba varios años lidiando con problemas de salud.

A lo largo de su prolífica carrera, Jennings fue galardonado con múltiples premios, incluyendo dos Oscar y tres Grammy. Su primer Premio de la Academia lo ganó en 1983 por la canción “Up Where We Belong” de la película An Officer and a Gentleman. Posteriormente, en 1997, obtuvo su segundo Oscar con “My Heart Will Go On”, el tema central de Titanic interpretado por Celine Dion.

Además de su trabajo en cine, Jennings colaboró con grandes artistas de la música, como Eric Clapton en “Tears in Heaven”, tema que fue escrito en memoria del hijo fallecido del guitarrista y que se convirtió en un éxito mundial. Otros artistas con los que trabajó incluyen a Mariah Carey, Whitney Houston y Steve Winwood.

Jennings deja un legado imborrable en la historia de la música, siendo recordado por su talento y generosidad en la industria.