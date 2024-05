(CNN Español) — El Festival de la Canción de Eurovisión 2024 ya está en marcha en Malmö, Suecia, en medio de una fuerte polémica por la participación de Israel mientras se libra la guerra entre las fuerzas israelíes contra Hamas en Gaza.

Esto, tras la incursión del grupo extremista a territorio israelí el pasado 7 de octubre; dejando, al menos, a 1.200 ciudadanos muertos, mientras que otros siguen retenidos como rehenes.

El evento es organizado por la Unión Europea de Radiodifusión (UER), alianza de medios de servicio público que representa a emisoras de toda Europa y Oriente Medio, según señala el sitio oficial del festival.

Esto incluye a más de 100 organizaciones miembros en 56 países y 31 asociados adicionales en Asia, África, América y Australasia, que comprende Australia, Nueva Zelandia, Nueva Guinea y otras islas cercanas. La final de cada año tiene como sede el país que resultó ganador el año anterior.

La final de Eurovisión este sábado será vista por más de 150 millones de personas en todo el mundo por televisión y alrededor de 15 mil aficionados se reunirán en el Malmö Arena.

Sin embargo, sólo aspirará a ser el segundo evento con mayor asistencia en la ciudad esa noche; ya que se espera que asistan al menos 20 mil personas, y posiblemente muchos más, a una protesta propalestina, que pide la eliminación de Israel de la contienda.

La competencia –que intenta desesperadamente mantener su etiqueta “apolítica”– se ha convertido hasta ahora en el evento cultural más grande que se ha visto sacudido por las repercusiones de la guerra de Israel en Gaza.

Quienes protestan o boicotean el concurso de canciones afirman que está “lavando artísticamente” el conflicto; otros defienden la inclusión de Israel, insistiendo en que la contienda no debe quedar arrastrada a la geopolítica.

“La política influye en el evento de vez en cuando”, dijo a CNN Paul Jordan, un seguidor e investigador del concurso que, además, trabajó en su equipo de comunicaciones de 2015 a 2018. Pero este año, “la presencia de Israel se ha convertido en un tema tan importante que creo que eclipsará el evento”, aseguró.

En enero, artistas de Finlandia e Islandia firmaron peticiones para pedir la exclusión de Israel. Dichos repudios también se replicaron en redes sociales.

Semanas de tensión latente sobre la cuestión están saliendo a la luz en Malmö esta semana, antes de las semifinales del concurso. Y llevarán, quizá, los tres minutos más tensos en la historia del concurso, cuando la competidora de Israel, Eden Golan, actúe en vivo.

“Bien podríamos ver protestas en la arena, podríamos ver abucheos”, dijo Jordan. “Me imagino que la escala en Malmö sería mayor que cualquier cosa que hayamos visto antes”.

Es difícil perforar la burbuja de celebración que rodea la competición cada año. Pero incluso entre los concursantes de Eurovisión, gestionados por los medios, esta vez hay algunos rumores de descontento.

“Es frustrante. No estoy de acuerdo con eso en absoluto. No tiene sentido”, dijo a CNN Bambie Thug, participante de Irlanda, sobre las extensas reglas que restringen cualquier forma de declaración propalestina durante el evento. También expresó que la participación de Israel en la competencia fue una “decisión equivocada”.

La cantante emitió previamente un comunicado resistiéndose a los llamados a boicotear el evento, diciendo que, en cambio, pretendían proporcionar una “voz propalestina” en Malmö.

Fundada por la Unión Europea de Radiodifusión (UER) en 1956 como un proyecto de fomento de la unidad entre emisoras nacionales, Eurovisión ha sido sacudido y sacudida durante décadas por las corrientes geopolíticas del continente.

El concurso frece una plataforma incomparable de creación de poder blando a los Estados miembros con malos antecedentes en materia de derechos humanos, como Azerbaiyán y, hasta hace dos años, Rusia.

Pero este año es el más difícil hasta ahora para la UER, que decidió no excluir a Israel por la guerra del país en Gaza, mientras que a Rusia se le prohibió después de su invasión a gran escala de Ucrania hace dos años, posturas contrastantes que llevaron a llamados a aplicar dobles raseros.

El comité ejecutivo de la Unión Europea de Radiodifusión tomó la decisión de dejar a Rusia fuera de la competición tras “una recomendación de los organizadores del Festival de la Canción Eurovisión, el Reference Group, bajo las reglas del evento y los valores de la UER”, según dijeron por ese entonces en un comunicado oficial.

“Los dos no son comparativos en absoluto”, dijo a CNN el director general de la UER, Noel Curran, insistiendo en que la emisora nacional de Israel, KAN, no violó las reglas del concurso como lo hizo Rusia, que es la prueba definitiva de elegibilidad para el concurso.

We have our 26 Grand Finalists. And now we have the running order they'll perform in on Saturday night. #Eurovision2024 pic.twitter.com/kvHRfDHg9U

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 10, 2024