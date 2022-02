Tras la aplaudida y polémica obra teatral de Lexi Howard (Maude Apatow), llega la hora de que Euphoria cierre su segunda temporada. Al igual que el primer ciclo, esta segunda tanda cuenta con ocho capítulos, y el octavo será estrenado el domingo 27 de febrero.

All My Life, My Heart Has Yearned for a Thing I Cannot Name es el título del final de temporada que será estrenado a las 23:00 horas en HBO.

El tráiler liberado tras la emisión del séptimo episodio da luces sobre lo que los seguidores podrán observar el domingo: una amenazante Cassie (Sydney Sweeney) regresa a la sala de teatro tras ser abandonada por Nate (Jacob Elordi); ruidos de sirenas y Fez (Angus Cloud) tirado en el suelo con el sobre que llevaba para Lexi ensangrentado.

“Cuando moriste, no se sentía real. Se sentía como una película. Y esta es la parte donde el personaje nunca se recupera. La parte donde la vida los derriba. Esta es la escena que la marca para siempre”, dice Rue (Zendaya).

Al final, Maddy (Alexa Demie) advierte que “esto es solo el comienzo”.

En entrevista con The Cut, Zendaya reveló que “el final de la temporada iba a ser muy diferente y luego, a la mitad, Sam y yo dijimos: ‘Simplemente no podemos dejar a Rue así. Tenemos que poner algo de jodida esperanza en esta serie'”.

“El episodio ocho es donde veremos esa sensación de redención, de que no eres lo peor que has hecho en tu vida. Creo que Rue se lo merece y creo que cualquiera que sufra lo mismo que ella se lo merece”, adelantó.

¿Podrá Rue avanzar en su rehabilitación? ¿Qué pasará con lo que debe de la maleta de drogas? ¿Fez saldrá libre y se encontrará finalmente con Lexi? ¿Y qué será de Nate tras la humillación sufrida durante la obra?

Son preguntas que quedan abiertas en la antelasala del esperado final de temporada. Por mientras, puedes mirar el tráiler: