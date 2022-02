(CNN) – Este martes, 8 de febrero, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas anunciarán en línea los nominados a la edición 94 de los premios Oscar. El anuncio estará a cargo de los actores Leslie Jordan y Tracee Ellis Ross.

Durante el evento, se darán a conocer las películas, actores y actrices nominadas en 23 categorías. La transmisión comenzará a las 8:18 a.m. hora de Miami, y se podrá ver a través de las cuentas de redes sociales principales de la Academia: Twitter, YouTube y Facebook.

Antes de las nominaciones, la Academia da a conocer las producciones que están preseleccionadas a los premios y podrían ser nominadas al máximo galardón de Hollywood.

Entre ellas destacan en documental Billie Eilish: The World’s a Little Blurry, disponible en Apple TV+, el cual está preseleccionado en la categoría de mejor largometraje documental.

En la categoría mejor documental corto está preseleccionado Águilas, un documental de Kristy Guevara-Flanagan y Maite Zubiaurre sobre el grupo de rescate de migrantes conocido como Águilas del Desierto. El mismo está conformado por voluntarios quienes se adentran al desierto en la frontera entre Estados Unidos y México para buscar a migrantes desaparecidos.

Entre las preseleccionadas para el Oscar a la mejor película extranjera se encuentran tres de habla hispana. La propuesta de México Noche de fuego, traducida al inglés como Prayers for the Stolen, es una cinta de Netflix dirigida y escrita por Tatiana Huezo. La cinta retrata la supervivencia de una comunidad en tierras controladas por el narco.

La seleccionada para representar a Panamá, Plaza Catedral, también fue preseleccionada para esta disputada categoría. Esa cinta fue dirigida por Abner Benaim y relata el vínculo que una mujer adulta sumida en un duelo forma con un niño de 14 años.

Y por España, la cinta preseleccionada fue El buen patrón, traducida al inglés como The Good Boss. Se trata de una comedia protagonizada por Javier Bardem, escrita y dirigida por Fernando León de Aranoa. En la producción vemos las situaciones por las que el protagonista tiene que pasar para obtener el premio a la excelencia de su compañía.

En las categorías de mejor banda sonora y mejor canción original se espera que la música de la cinta de Disney, Encanto, figure entre los nominados. Al menos, fue preseleccionada por la Academia en ambas categorías.

Sin embargo, la famosa canción We Don’t Talk About Bruno no fue la apuesta del estudio para mejor canción original, sino Dos orugitas, interpretada por Sebastián Yatra, compuesta por Lin-Manuel Miranda. El tema marca el punto climax de la cinta.

Los premios Oscar se transmitirán el 27 de marzo desde el Dolby Theatre de Hollywood y en Estados Unidos se podrán sintonizar a través de la cadena ABC.