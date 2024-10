¿Está tu favorita? Revelan listado con las 50 mejores series de la historia

El sitio web Pubity agrupó las evaluaciones de 12 sitios especializados de críticas de cine y series y armó un rating con las mejores series de la historia.

Una de las alternativas más populares para despejar la mente y pasar el rato son las series. Ya sea después de un largo día de trabajo, un viernes por la noche o los fines de semana, maratonear capítulos de tu programa favorito no tiene comparación.

Antes de la masificación de Internet, las series eran comentario obligado en los trabajos y escuelas, así como también era un verdadero peregrinaje, sobrevivir siete días para ver un nuevo capítulo por el cable.

Ahora la situación es distinta. Las plataformas de streaming liberan todos los capítulos de una temporada al instante, con lo que se acabó la espera.

Pero bueno, sea cual sea el formato en el que veas series o el tipo que te gusten, hay algunos programas que se han convertido en imperdibles y clásicos que sí o sí hay que ver

Las 30 mejores series de la historia

El sitio web Pubity agrupó las evaluaciones de 12 sitios especializados de críticas de cine y series y armó un rating con las mejores series de la historia.

El listado trae sorpresas:

1. Breaking Bad

2. Game of Thrones

3. Chernobyl

4. The Sopranos

5. Band of Brothers

6. The Wire

7. Better Call Saul

8. Stranger Things

9. Sherlock

10. Peaky Blinders

11. The Twilight Zone

12. Fleabag

13. Fargo

14. House

15. Friends

16. Dark

17. The Office

18. Succession

19. Battlestar Galactica

20. Freaks and Geeks

21. Mad Men

22. Narcos

23. Mindhunter

24. Mr. Robot

25. Black Mirror

26. Heartstopper

27. Severance

28. It’s Always Sunny in Philadelphia

29. The Boys

30. Seinfeld

31. Peep Show

32. The Last of Us

33. When They See Us

34. The Mandalorian

35. Lost

36. Line of Duty

37. Deadwood

38. Mare of Easttown

39. Hannibal

40. The Bear

41. Boardwalk Empire

42. Atlanta

43. Vikings

44. Twink Peaks

45. The Shield

46. Happy Valley

47. True Detective

48. The Haunting of Hill House

49. The Americans

50. Justified