Vlntna B estaba en clases cuando se publicó el line-up del Primavera Sound de 2022 en Chile. Después de asegurarse de que su nombre estaba entre los artistas invitados, se fue a gritar al baño. “Ahí pensé ‘ok, estamos siendo llamados a cosas importantes’”, cuenta la artista desde Estudio B, ubicado en Barrio Italia, en la comuna de Providencia.

La invitación fue una de las motivaciones para congelar su quinto año de la carrera de Administración Pública y asentarse definitivamente en Santiago para dedicarse a la música. “La música, las artes y en general la cultura es súper centralizada. Hay una misión que cumplir para descentralizar un poco las cosas”, dice a CNN Chile.

“Yo soy súper porfiada y eso también lo tiene harto la gente de región que tiene que esforzarse mucho más para llegar a ciertos puntos”, agrega al hablar sobre sus inicios en la industria musical. “Si tengo que trabajar el doble, se trabaja el doble. Creo que es algo súper valorable, aunque lamentable, por el contexto que ha hecho que esto sea así”.

El 14 de abril Vlntna B debutó con su primer álbum, titulado Aqua. Son 13 canciones en las que habla de su viaje de autodescubrimiento, de sus relaciones amorosas y personales y de la forma de plantarse ante la vida como si estuviera frente a la inmensidad del océano. “Cuando todos se van a dormir me miro al espejo y siento que no soy de ninguna parte”, susurra en la intro.

—¿Qué te mueve?, ¿cuáles son las temáticas que te llaman la atención?

—En general me gusta mucho lo que es la sensibilidad. Yo soy una persona súper sensible y me gusta mucho expresar eso. Creo que hay mucha gente que siente que sus sentimientos no son comprendidos, porque la vida es muy rápida, nadie se da el tiempo para evaluar las cosas que le están pasando y conectar. De repente los artistas hablan mucho de la fiesta, de la droga, de la plata, de ser bacán, y en verdad, también hay que mostrar el lado vulnerable.

Durante estos tres años, la antofagastina ha desarrollado su proyecto en colaboración con otras mujeres. Su presentación en Primavera Sound, por ejemplo, fue como parte de Mamacitas, ciclo musical en donde compartió escenario con Akatumamy, Akrilla, Aura Bae, Azhulema, Grandson y Lizz. “Estar todas juntas hace que la industria sea menos avasalladora”, indica.

Una de sus mejores amigas en la industria es Kya, con quien en octubre lanzó un EP colaborativo titulado Feels. El trabajo también incluyó featurings con Bela, Cheskv Liz, Soulfia y Catana.

“Con la Kya empezamos muy agarradas de la mano, viviendo lo mismo, preguntándonos cosas: ‘Amiga ¿esto normal o esto no es normal?’. Aprendiendo juntas. Nadie nos enseñó cómo hacer las cosas”.

El trabajo en conjunto ha sido una respuesta a una industria musical con pocas opciones, dice la artista. “Yo creo que todas empezamos con un poquito de recelo porque estamos todos criados en un ambiente súper competitivo, de poca colaboración entre mujeres. Era como un mindset. Pero nos fuimos dando cuenta de que juntas somos más, tenemos más visibilidad”, sostiene Vlntna B. Y agrega: “Tener este piño de mujeres ha hecho que el camino sea mucho más cómodo”.

—¿Cuál es el rumbo que te gustaría que tome tu música?

—Uno de mis sueños es viajar por la música y viajar haciendo música. Conocer a distintos productores, estar metida en el estudio. Me gustaría presentarme en distintos festivales y tener un reconocimiento fuera de Chile. Creo que Chile está un poquito limitado. Creo que los chilenos no están muy acostumbrados a escuchar a mujeres y creo que en otros países de Latinoamérica se da mucho más eso.

Para el corto plazo, Vlntna B está preparando un lanzamiento con Drefquila. Además, se presentará el 15 de julio en el Festival Aborigen. En el largo plazo planea seguir cumpliendo su sueño: “Hay que seguir trabajando, pero también es bueno tomarse una pausa y darse cuenta de que las cosas están dando frutos. Tomar eso y seguir adelante”.