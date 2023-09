Con un video donde Nicky Jam lo reta a encestar con un tiro, el pasado 31 de julio Polimá Westcoast anunció el lanzamiento de Ganas, su colaboración con el intérprete de origen puertorriqueño que se estrenó este 3 de agosto.

En conversación con CNN Chile, el artista cuenta que el anuncio es un guiño a la forma en que se conocieron. “Floyd Mayweather nos invitó a un partido de básquetbol para que jugáramos contra su equipo. Le ganamos y se enojó, nos quería noquear”, dice. El autor de El Perdón fue una de las estrellas del encuentro: “Hizo como 12 puntos de triple”.

“Él tiene 20 años más que yo, sabe cómo hacer las cosas. Me sirvió mucho, me nutrió mucho como artista”, explica sobre su experiencia trabajando con Nicky Jam, a quien admira desde niño. “A mí me gusta caleta esa: ‘Dónde están las gatas que no hablan y tirán pa’ lante’”, dice mientras canta el clásico lanzado en 2001.

“Si vas a hacer lo que sea, hazlo bien”

Después del éxito de Ultra Solo, que incluso ingresó al top 10 del ránking de Billboard, Polimá Westcoast fue el primer confirmado para la versión 2023 del Festival de Viña del Mar. En la instancia, reconocida por él como la más importante de Chile, compartió el escenario con Christina Aguilera y Fabrizio Copano, y coronó la noche con las dos gaviotas.

“Es algo fuerte, algo grande, algo que te marca para siempre. Me siento feliz de haber pasado por ahí a mi corta edad y que la gente lo haya valorado. Es algo que me gusta revivir en YouTube o donde pueda verlo, por las fotos. Estoy muy agradecido de Chile por ponerme en esa posición”, dice a poco más de seis meses de su presentación.

—Cuándo te iniciaste en la música, ¿pensaste que ibas a llegar hasta ese punto?

—Sí, siempre. Siempre estoy pensando en lo más alto, más allá de las nubes, pienso en grande. Mi mamá me decía: ‘Si vas a hacer lo que sea, hazlo bien; si vas a ser barrendero, pues barre bien; si vas a lavar platos, pues friega bien’. Y me dedico a transmitir eso a mí círculo.

Tras el certamen, el artista oriundo de la comuna de Independencia realizó una gira internacional que lo llevó a presentarse en países como México, Estados Unidos, España y Canadá. Su regreso a Chile se dio a pocos días de su cumpleaños número 26 y también motivado por la celebración de las Fiestas Patrias.

“He disfrutado mucho el proceso, he aprendido a valorar mi lugar también. Estar lejos me hizo extrañar Chile, a los fans, a la gente que ha estado conmigo”, explica.

De “My Blood” a “Ultra Solo”

—Con tus 26 años recién cumplidos, ¿cómo ves todo el camino que te ha llevado hasta el lugar donde estás hoy?

—Ha sido un proceso largo e intenso, de aprendizaje. Me he encontrado con mucha gente en el camino que ha aportado a mi carrera. Ha sido lindo y emotivo. Un proceso espiritual en el que me he encontrado conmigo mismo también. Entregarle música a la gente siempre ha sido mi sueño, así que me sale natural, entonces no me había dado cuenta de todo lo que había pasado desde My Blood, pero después de estos seis meses lo entendí. Estoy agradecido.

—¿Qué le diría el Polimá que explotó con “Ultra Solo” al que pegó con “My Blood” o “Te Quiero Ver”?

—Personalmente, yo no he cambiado mucho mis valores, me mantengo leal a mis principios. Pero le diría a ese Poli de hace cinco años que no le baje porque con fe se logran las cosas, con optimismo. Que una canción salga y tenga 100 millones o 10 millones no es fácil, de verdad hay un trabajo detrás.

En su regreso al país, Polimá continúa trabajando en su nuevo álbum titulado Hermes, al que le ha dedicado más de un año. El disco tendrá una propuesta visual basada en el color rojo e incluirá colaboraciones que el cantante califica como “tremendas”. Además de este nuevo trabajo de estudio, en las próximas semanas anunciará un tour para que sus fanáticos puedan disfrutar de sus nuevas canciones.