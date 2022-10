“El estrés de qué es lo va a pasar en el futuro”. De esta forma describe Julio Rojas, creador de Caso 63, el éxito de la audioserie de Spotify que recientemente estrenó su tercera y última temporada.

La serie salió al aire por primera vez en noviembre de 2020 y está ambientada en 2022, cuando la psiquiatra Elisa Aldunate graba las sesiones de un enigmático paciente, registrado como Caso 63, quien asegura ser un viajero en el tiempo.

Lo que comienza como rutinarias de sesiones terapéuticas, se transforma rápidamente en un relato que amenaza las fronteras de lo posible y de lo real.

“El diseño de qué es realidad y mentira”

En entrevista con CNN Chile, el también escritor del podcast de ciencia ficción comenta los aspectos que, a su juicio, consiguieron que su trabajo, protagonizado por Antonia Zegers y Néstor Cantillana, haya sido traducido a distintos idiomas. De hecho, ya está en producción para su adaptación al inglés de la mano de Oscar Isaac y Julianne More.

“Siempre pensé en el diseño del tema de qué es realidad y qué es mentira”, porque todo el mundo al comienzo de la pandemia hablaba sobre el tema de ‘yo tengo la verdad’, y había mucho mentiroso dando vuelta”, relata Rojas.

“Entonces, pensé que había que hacer un relato sobre el tema de la mentira y la verdad, donde a alguien le cuesta mucho determinar si alguien está diciendo realmente una información veraz o no, y esa es la ruta de la doctora: desde no creer hasta creer”, agrega.

Sin embargo, confiesa que jamás pensó que la historia iba a tener tal nivel de éxito: “Los creadores somos pesimistas por genética, yo soy un tecnopesimista. La tecnología también me produce mucho resquemor y soy muy fanático de ella, y pensé: escribir sobre eventos de ciencia ficción desde Latinoamérica, viajes en el tiempo, un virus, es tan de nicho que esto va a ser como muy de fanaticada de ese ámbito, pero nunca pensé que iba a migrar a otros públicos y la sensación me ha sorprendido de una manera que todavía me tiene un poco desconcertado. Todavía no decanto bien el hecho de que muchos grupos de edades, desde niños, personas muy mayores y otras culturas, han conectado con esta historia”.

Rojas cree que el nivel del éxito tiene que ver con que “estamos todos sometidos a este mismo estrés de qué es lo que va a pasar en el futuro”.

“En audioserie tengo los mismos recursos que tiene James Cameron”

Rojas es sincero en indicar que elegir realizar una producción de audio en vez de audiovisual tiene que ver directamente con los recursos, pero destaca la oportunidad que esto significa en comparación a grandes producciones internacionales.

“Como el formato era ciencia ficción, hacer ciencia ficción desde Latinoamérica y desde Chile al mundo, es muy difícil en términos de producción audiovisual. No podemos competir con Christopher Nolan, James Cameron, pero sí en audioserie. En audioserie tengo los mismos recursos que tiene James Cameron y puedo hacer Avatar, nadie me lo impide; la única diferencia es el tema creativo y esa es la ventaja que da una audioserie que es audio, pero súper visual”, manifiesta.

Y en ese sentido, el escritor revela: “La gente que escucha Caso 63, o la gente que escucha audioficción, comprende que hay una inmersión en la historia desde la visualidad gigante. Ya lo quisiera cualquier proyección de 4K o un metaverso de inmersión, porque sí genera algo: genera intimidad de la imagen”.

Sobre “Caso 63”

Después de su estreno, Caso 63 llegó al puesto número 1 en los rankings internacionales de Spotify y se mantuvo en ese lugar durante casi un mes en México y Argentina. Además, fue número 1 en las listas de tendencias en cinco países: México, Chile, Colombia, Argentina y Estados Unidos.

La audioserie se destaca como el primer podcast original de Spotify de uno de los mercados de habla no inglesa que se ha adaptado a varios idiomas.

En Brasil, Paciente 63 ocupó el puesto número 1 en la lista de podcasts de tendencias locales del país el día después de su estreno y permaneció allí durante más de dos semanas. A alcanzó el número 1 en las listas de ficción, manteniéndose más de un mes.

Para este año, se anunció que la adaptación a inglés será protagonizada por la actriz ganadora del Premio de la Academia y del Emmy, Julianne Moore, y el actor ganador del Globo de Oro Oscar Issac.