Ases Falsos se prepara para presentarse junto al uruguayo Juan Wauters en un nuevo ciclo del Festival en Órbita el próximo 22 de julio en el Centro de Eventos Basel, en la comuna de Independencia.

En conversación con CNN Chile, el líder y vocalista de Ases Falsos, Cristóbal Briceño, destaca la mezcla entre la banda que lidera y el cantante uruguayo: “Siento admiración por su trabajo, pero jamás se me habría ocurrido una fecha en conjunto, así que bien ahí”.

La admiración está, pero descarta que puedan juntarse sobre el escenario: “No hemos trabado conocimiento en persona con él, por lo que sería raro que tocáramos, ya que el tocar música yo lo definiría como un acto de intimidad. Van a ser dos shows juntos, pero no revueltos“.

Viña: “No somos animal de ese zoológico”, dice Briceño

Ases Falsos ha participado en diversos festivales e instancias, tanto en Chile como en el extranjero. Pese a ello, a Briceño no le convence una eventual participación del grupo en el Festival de Viña del Mar: “Lo veo muy bizarro, no somos animal de ese zoológico“.

“Si por un error en la matrix nos ofrecieran ir al Festival de Viña del Mar, tendría que pensarlo, ya que a las bandas que son semejantes (a nosotros) las ponen a las dos de la mañana, la televisión ya corta las transmisiones y la gente se va“, comenta.

“Habría que pensarlo”, agrega. “Me gustaría ir a Viña si no fuera yo, si tuviera otro estatus, pero dado el estatus de la banda no sé si nos convendría ir y someterse a esa presión al final para tener el trato que tienen esas bandas de relleno”.

“Si fuéramos una banda hitera que tuviera muchos temas en la radio y en el conocimiento colectivo, me encantaría ir, pero dada mi condición actual, creo que simplemente sería una rareza y capaz que no nos convendría“, recalca el artista de 38 años.

Bremen: La “atrocidad”

No todo es música para la banda nacional, ya que también han incursionado en el cine, en este caso con su primer largometraje: Bremen.

Briceño explica que el filme “lleva casi dos años de producción, es una locura. La verdad no sabíamos en lo que nos estábamos metiendo cuando empezamos a hacerlo“.

“Es una película absolutamente desproporcionada, desmesurada, de un gusto cuestionable. Se podría hasta calificar como una atrocidad, pero eso es mejor que tener una película blanda o que quiera agradar, que lamentablemente es lo que vemos de cine chileno en su gran mayoría”, critica Cristóbal.

Con su característico estilo, el cantante dice entender que algunas películas busquen agradar. “Sin embargo, eso es una apuesta muy riesgosa porque cuando tú basas tu película en estudios de mercado y en querer agradar a la mayor cantidad de gente posible, generalmente terminas con un trabajo feble, sin sangre, sin carácter ni personalidad“.

“En nuestro caso, lo hicimos todo nosotros mismos, juntamos la plata nosotros en gran parte desde nuestros mismos bolsillos, plata que sabemos que no va a volver, pero, a cambio de eso, tenemos una película que si bien es un poco monstruosa, tiene su propio carácter y personalidad“, explica.

Contrario al “se vienen cositas”, Briceño detalla que no le gusta “calentar la sopa” si no la tiene lista para ser servida. De todas formas, la fecha de estreno podría esperarse alrededor de septiembre-octubre. “Lo más probable es que la estrenemos en un viaje que haremos a México en octubre, puede que hagamos un preestreno allá”, adelanta el artista.

Briceño y su relación con la música urbana

El líder de Ases Falsos mira con buenos ojos a la música urbana y su consecuente éxito en el país: “Me parece que es una reacción natural a la ola de moralina que hay, ya que está todo muy policial, muy autoritario en términos de costumbres, de moral y de toda la gente que se viste con ropas de santos y de virgen en las redes sociales (…). Creo que la gracia del trap, que al final es un hijo bastardo más del rap, es que sea filoso, incómodo, duela“.

“Tienen unas letras que a veces hasta a mí me ruborizan“, cuenta Briceño.

Algunos artistas nacionales en quienes ve “mucho mérito” son Standly, Nickoog y Pablo Chill-E: “Standly me parece que es un chico que tiene una vocación pop innegable, ya que siempre está buscando el gancho, quiere conseguir esas compañías y pasajes musicales que sean pegadizos, contagiosos. También me gusta Nickoog y me encanta Pablo Chill-E, a quien es justo llamarlo genio”.

—¿Colaborarías con algún artista urbano?

—Me parecería un poco patético verme a mí mismo con mis 38 años tratando de ser el tío cool, la pura idea me da risa. Yo tengo mi lugar y me parecería un poco triste querer sorber de la sangre de los jóvenes. No creo que sería bueno para nadie, pero como oyente soy muy entusiasta y les deseo lo mejor.