Standly conoció rápidamente el éxito cuando sus canciones Mi gata y Pégate se hicieran populares en redes sociales, especialmente en TikTok. Ambas explotaron con apenas dos meses de diferencia: la primera en noviembre de 2021 y la segunda en enero de 2022. Fueron las canciones del verano en Chile.

A un año de que se viralizaran sus primeros éxitos, Camilo Paredes (nombre real de Standly), es una de las principales figuras de la escena urbana en el país. Como lo hicieron Pailita y Polimá Westcoast, el intérprete de Marisola también se presentó en la Teletón 2022. Hoy celebra el lanzamiento de su primer álbum, 11/11, y de su reciente videojuego, Estrella by Standly. Además, prepara su participación en el Festival Cultura Urbana junto a Arcángel.

En entrevista con CNN Chile, el oriundo de San Felipe habla sobre cómo lidia con el abrupto éxito que ha ganado a corta edad y sobre sus comienzos difíciles en la música. “Estaba en el infierno y no sabía cómo controlarlo”, relata.

El precio de la fama

Con 20 años, Standly ya tiene claros los efectos colaterales de la fama: “Me afectó psicológicamente que ya no pueda ser una persona normal, ese es como el precio de la fama, que uno ya no puede ser normal y dejar de hacer cosas que a uno le gustaban”. Jugar a la pelota o estar en la calle con los amigos son algunas de las cosas que “para la gente ya es normal y aburrido”, pero que tuvo que dejar de lado una vez que se empezó a configurar como un cantante exitoso.

—¿Cómo fue para ti escucharte en las redes sociales?

—Me sentía de pana, me sentí yo, siempre me sentí yo. Hasta un momento que ya me di cuenta que no podía hacer nada, como que se me cerraron todas las puertas en el sentido de ser una persona normal. Ahí como que se me cerró mi corazón. No podía ser yo y me sentía atrapado, no sabía qué hacer, porque solamente podía estar en la casa o cosas así.

“Cuando saqué Pégate fue la fama máxima y ahí me cambió todo. Incluso como que caí en una depresión”, revela Camilo. Estaba solo en un departamento de Santiago Centro y finalmente decidió irse a una casa: “Estaba en el infierno y no sabía cómo controlarlo“.

En días como hoy, intenta salir a una disco como el resto de las personas de su edad, pero no se siente cómodo: “Me sacan mil fotos por segundo. A mí me gusta, pero hay un momento que mi mismo cuerpo reacciona, como si tuviera un tic nervioso y no pudiera más. Y me voy”.

Al igual que para sus pares en el género urbano, su familia ha sido la piedra angular durante este ascenso, incluso cuando al comienzo de su carrera su mamá no estaba contenta con en el sueño de ser cantante. “Mi mamá no me apoyó, nadie creyó en mí, solamente yo y siempre yo apostando en mí”, dice el artista. “Como que los papás se cierran y siempre piensan que los estudios son la única manera que uno puede salir adelante, pero no es así”, afirma.

Sin embargo, cree que fue para mejor, ya que “si uno no la pasa mal, uno no llega al éxito. Le agradezco incluso que haya sido así, porque si me hubiera apoyado, quizá no estaría aquí, hubiera hecho las cosas de otra manera (…). Mi mamá es lo primero, siempre, a pesar de todo, siempre ella es lo primero, porque mi sueño siempre ha sido comprarle su casa para que ella esté tranquila, y como tengo puras hermanas, me preocupa que no pasen lo que pasé yo”.

De San Felipe para el mundo

11/11 es el primer disco de Standly, un proceso que le tomó todo un año y que tiene la misión de internacionalizar su carrera. “Me he demorado bastante, porque he tenido que intentar que las letras sean diferentes y que no hablen puras cosas chilenas. La idea es internacionalizarse y ‘pegarme’ en todos los países, no tan solamente en Chile“.

Una de sus próximas presentaciones será en el Festival Cultura Urbana, donde la estrella principal es el cantante estadounidense Arcangel, quien viene de presentarse en los Latin Grammys Awards 2022. “Es un honor compartir escenario con Arcangel, porque es una leyenda, todos lo conocen, canta desde hace mucho tiempo y todavía sigue sonando”.

Además, el chileno hace poco lanzó su primer videojuego para celulares, Estrella by Standly, enfocado a su público más joven. En él, una versión animada de Standly debe moverse saltando obstáculos, mientras cada etapa está ambientada con su música. Camilo está feliz con los resultados y promete que vendrán más: “Ya se nos están ocurriendo muchas cosas más para que puedan jugar, ya sea entre tres o entre cuatro, jugando en los autos. Ahí se nos va a ocurrir algo”.