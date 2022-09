Corría el verano de 2022 y una canción chilena se hacía viral en TikTok: era Una Noche En Medellín, del oriundo de La Serana Cris MJ, quien desde entonces solo ha visto crecer su éxito.

Hoy, Cris celebra su primer EP, Welcome to my World, bajo Rimas Entertainment y Stars Music Chile, una producción que él define como su mundo: “Expresa la forma en que vivo casi como si fuera una película”, dijo durante el lanzamiento de sus cuatro canciones.

En entrevista con CNN Chile, Cristopher Álvarez -nombre real del artista de 21 años- habla sobre cómo lidia con el éxito que ha ganado tanto en Chile como en el extranjero, reflexiona sobre el género urbano chileno, comenta la polémica con el remix de Una Noche en Medellín junto a Karol G, y cuenta su sueño de colaborar con Daddy Yankee.

Una herencia familiar

—Entre Bellakera, Matemos las ganas, Suburban y Víbora, ¿cuál es tu favorita y por qué?

—Ballakera. Me gusta harto el coro, es pegajoso. Y bueno, aparte de ese, los demás temas que aún no han salido me gustan mucho más. Hay muchas canciones que van a pegar full. Pero hablando de esas cuatro, además de Bellakera, Matemos las ganas también es bueno, es relajado, como para estar ahí tranquilo.

—Dijiste que estas canciones hablan sobre los problemas del ser humano, de rumba, de paz mental y de disfrutar. ¿Cómo consigues tu propia paz mental mientras tu éxito crece?

—Estando en la casa, he estado aprovechando descansar. No hemos estado haciendo tantos shows por lo mismo, para descansar y tener una mente activa también, para poder hacer cosas nuevas y crear.

Cris MJ se crio mayormente con su mamá, Cristina García, quien se hizo cargo de él cuando su papá se fue de la casa. Cris tenía tres años. García también fue una gran influencia musical, ya que en su juventud, al igual que su hijo, rimaba. “Ella nunca grabó ninguna canción, pero sí se tiraba sus rimas y sus freestyles, y yo saqué un poco de eso“, cuenta él.

“Mi mamá siempre me dejó hacer lo que yo quería, me dejaba ir a los estudios (de grabación), pero no a otra cosa. Lo que más me dejó hacer siempre fue hacer música, me iba a buscar y todo, y yo igual le hacía caso, me dedicaba a la música y trataba de alejarme de la calle“, recuerda. “En ese tiempo tenía mis canciones, pero aún no las soltaba. Ni siquiera las tenía grabadas; las tenía escritas, pero era cosa de ponerle una pista y listo, las grababa por ahí”.

“A veces me aburre hacer tanto reggaetón”

Actualmente, Cris MJ destaca como uno de los cantantes más escuchados en Spotify en Chile, además de ser uno de los chilenos más reproducidos en el extranjero, sólo superado por Polimá Weascoast. “Estoy realizando los sueños que tenía de chico”, dice ante estos éxitos.

Entre los momentos que lo han impactado, recuerda que una vez en México “estuvimos en una discoteca que era de tres pisos y estaba lleno, pura gente joven”. También destaca su participación en el Barrio Latin Music Festival en Toronto, Canadá: “Ahí me di cuenta de muchas cosas, del potencial que tenía y que podía llegar lejos”.

—En esta lista de los más escuchados en el extranjero, también destacan varios artistas urbanos chilenos. ¿Por qué crees que se ha popularizado el género urbano chileno?

—Yo creo que son los ritmos y lo pegajoso que son los coros. También estamos haciendo el perreo antiguo ahora en el 2022, entonces es bueno porque la gente extrañaba eso, y más en Chile, que siempre hemos escuchado perreo brígido.

A pesar de esta pasión chilena por el reggaetón, sus sueños son más diversos: “Me dan ganas de hacer trap, a veces me aburre hacer tanto reggaetón”. También revela que en el futuro le gustaría “hacer canciones en inglés, trap o pop, relacionado al comercio de Estados Unidos“.

¿Una sorpresa con Daddy Yankee?

En marzo, los fans chilenos esperaban ansiosos el remix de Una Noche en Medellín junto a Karol G. La colaboración de un joven serenense con la “Bichota” se sentía como poner a Chile en la cima. Pero algo pasó y, aunque la misma artista colombiana ya había confirmado su participación, se bajó y el remix pasó a la historia. Según ella, no tenía conocimiento de que otros artistas habían grabado.

Remontándose a ese momento, Cris dice que sintió “lo que cualquier talento nuevo hubiera sentido”. “Hubo varios amigos de la música que me tiraban buenas vibras y que me decían que no estuviera ni ahí, que tirara para arriba, entonces igual por eso no me achaqué. Son cosas que pasan y al que obra mal, mal le va. Hubo gente que me estaba culpando a mí, que yo había jodido eso, pero no sabían nada, nadie sabe nada y nunca van a saber. Yo sí sé lo que pasó, pero no hay que dejar mal a nadie“.

Pese a esta mala experiencia, sus ganas de trabajar con los más grandes del reggaetón no se extinguen. Ante la pregunta de con qué artista le gustaría colaborar, Cris MJ no duda en mencionar a Daddy Yankee: “A lo mejor será imposible, pero igual me gustaría conocerlo y que me dé algunos consejos. Pronto va a estar aquí en Chile, entonces igual puede que nos conozcamos y todo“.

—¿Vas a ir a su concierto?

—Es sorpresa, es una sorpresa.

—Mirando hacia atrás y viendo dónde estás ahora. ¿Alguna vez Cristhopher Álvarez pensó en llegar donde está Cris MJ ahora?

—Sí, yo creo que sí. Yo siempre me he creído mente ganadora, lo decía en todos lados. Incluso hacía plata de cualquier forma, no me gusta hablar de eso, pero igual hubo unos tiempos que yo igual hacía plata fácil, hasta que ya después encontré la salida y supe que con la música se ganaba. Yo al principio entré a la música sin saber que se podía ganar ni nada, no entré por la plata. En un comienzo soltaba música porque sí y después fui recibiendo mis primeras monedas por la música y eso me sirvió para inspirarme aún más, cuando vi que se podía ganar. Yo pensé que era un privilegio.