“Sanarme de los daños, siento el pasar de los años”.

Esta es una frase de Amor de alta costura, la nueva canción de Gianluca Abarza Caro (25), más conocido solamente como Gianluca, artista chileno y uno de los impulsores en 2016 del estilo urbano en la escena nacional con canciones como Siempre triste, Yin Yang (ft. Javiera Mena), Serenata, Flotando y Sismo (ft. Pablo Chill-E).

En pleno estallido social (octubre 2019) participó de una colaboración con músicos nacionales como Francisca Valenzuela, Princesa Alba, Cami, Gepe, Joe Vasconcellos, Javiera Parra, Roberto Márquez, Nano Stern, entre otros, para realizar una nueva versión de El derecho de vivir en paz de Víctor Jara.

En 2019, Rolling Stone destacó su álbum Yin Yang como uno de los mejores discos latinos: Gianluca ocupó el lugar 16 de 25. Tras un receso luego de una polémica funa en redes sociales, el músico conversó con CNN Chile sobre su proceso para volver a los escenarios, sacar nueva música y, además, reveló cómo se está preparando para su presentación en el Festival Primavera Sound.

—¿Cómo ha sido tu retorno a la escena musical con “Amor de Alta Costura”? Tiene un estilo distinto a tus primeras canciones.

—Es más indie. Me enfoqué mucho en buscar mi sonido y mi voz fuera de la influencia. Siento que la canción es muy yo y transmite mucho emocionalmente, que es algo que me encanta en la música. Escucho una canción y me llega y me hace sentir cosas con mi experiencia y vivencias, siento que eso es muy mágico y Amor de alta costura tiene mucho de eso. Me encanta la canción, estoy muy feliz de que haya salido.

—¿Te despediste del género urbano?

—No sé si es un adiós, pero estoy más en la mía, en una búsqueda más personal. Me encanta todo lo que pasa con el género urbano, pero en este momento estoy en mi sonido. Siento que, en este momento, lo más urbano en Chile es el reggaetón. En un momento era el trap y ahora es el reggaetón y tiene hartas cosas que son como parte del reggaetón chileno como lo explícito o lo asociado mucho a la calle, como maleanteros y ese tipo de cosas, y yo no me siento así. Entonces, por mucho que algo esté pegando y que a mí me guste y todo, no voy a hacer algo con lo que no me sienta representado sólo porque está pegando y funcionando.

—A muchos artistas del género urbano se les ha criticado por el tema de armas y drogas, ¿qué opinas al respecto?

—No me gusta ver la música con un matiz moral. El artista no es responsable, las armas están en Chile con anterioridad a que pasara todo esto con la música. Antes no había música explícita y siempre han existido armas en las poblaciones. Ese tipo de cosas pasan y está mal, pero no es que la música sea responsable; es algo más social, cultural, y que tiene que ver con cosas problemáticas más grandes, como las drogas.

—En redes sociales han criticado mucho tu nombre en el line up del Festival Primavera Sound, ¿cómo respondes a esos comentarios?

—Los haters, en cierta manera, son como falsos. En internet se dice mucho y en la vida real no es lo mismo. A la gente le encanta criticar por las redes, pero yo estoy tranquilo, voy a hacer un show bacán y estoy preparando algo bonito. Las personas que me quieren, van a ir a verme, y la gente que no, no lo va a hacer y está todo bien. El hecho de tener haters me ha generado tener una piel más gruesa, porque en un momento me dañó mucho y estuve bien afectado. No es sano tirarle mierda a una persona, aunque me tengan mala o aunque hayan pasado cosas polémicas y errores. El odio por el odio es muy negativo, no suma en ningún caso. He visto que le tiran mierda al Marcianeke o Pailita, artistas que están pegando full, y no destacan que están haciendo buenos temas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @gianluca____11

—En julio del 2021, en CNN Magazine, comentaste que la funa que recibiste en 2020 “estuvo bien que pasara” y que aprendiste “un montón de cosas”. ¿Cuál fue el aprendizaje que te dejó?

—Me afectó harto, me cuestioné personalmente mucho. Hace unos meses me siento renovado y listo para nuevos proyectos, sin estar aferrado a cosas que pasaron antes. Soy súper nostálgico, pienso mucho en el pasado. En un momento estaba acostumbrado a gustarle a toda la gente y cuando se genera el quiebre, cuando la gente empieza a tener opiniones negativas de mí, aprendí que no tengo que caerle bien a todo el mundo, porque no todos me van a querer y así es la vida. Ahora estoy enfocado en potenciarme y buscar lo que es Gianluca y no lo que esté pegando.

—¿Fuiste a terapia?

—Estaba con psicólogo, psiquiatra y empecé a tomar antidepresivos, porque fue un desequilibrio heavy. Todos los días que viví el tema de la funa, ser trending topic y todo eso, estaba con crisis de pánico y crisis de angustia. No soy muy abierto con contar ese tipo de cosas por las redes, prefiero alejarme y callarme, y la gente podía imaginarse ‘a este loco le da lo mismo’, pero realmente yo estaba ultra afectado. Esto también fue parte de mi historia, no digo ‘se acabó y está todo bien’, es algo duro y siempre va a afectar, pero ahora, con el tiempo, es de distinta forma. Ahora estoy más tranquilo.

—¿Qué opinas del ascenso a la escena internacional de distintos artistas nacionales de música urbana como Polimá o Young Cister?

—Es muy bacán, estoy muy feliz siempre de que pasen cosas con la música chilena y lo que está pasando con el reggaetón chileno me parece de pana. Escucho mucha música chilena, varios urbanos, el Harry Nach, Jordan 23, todos los que van saliendo.

—¿Sacarás nuevas canciones antes del Primavera Sound?

—Voy a sacar canciones nuevas. Pronto saldrá un single y estoy haciendo un montón de cosas. Tengo muchas ideas para llevar a cabo y estoy en eso.