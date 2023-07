Con una duración de casi 9 minutos y con una crítica a cómo el sistema educacional chileno aborda el acoso escolar en las aulas, el corto Somos Bullying de la compañía El Crimen retrata la historia de una adolescente llamada Luna que es acosada por una compañera de colegio.

La importante temática de este trabajo audiovisual les ha permitido ser seleccionados en 23 festivales de cine internacional -de clase A, B y C- y hasta ahora han obtenido 16 galardones en diferentes categorías en Alemania, Venezuela, Turquía, Brasil, Bulgaria y Estados Unidos.

Recibir estos reconocimientos llena de orgullo a Senel Muñoz Pavez, director y guionista del corto, quien manifestó a CNN Chile que “sin recursos ni rostros famosos, también es posible estar en las grandes ligas y participar en festivales importantes en el mundo”.

El director sabe que para crear proyectos como este se necesita dinero, pero dice que cuando se tiene un equipo de trabajo y existe voluntad para sacar adelante un producto bonito, se puede realizar. “Hay muchos creadores que se frenan porque no tienen dinero, pero quiero decirle a mucha gente que necesita escucharlo que es posible generar un trabajo desde la autogestión”.

Para el equipo, presentar este corto en festivales internacionales es una acción de prueba y error, porque es el primer producto que el grupo envía a competir. Las lecciones aprendidas de esto las pondrán en marcha al momento de estrenar su película La Herencia, que se encuentra en proceso de postproducción y también fue autofinanciada.

—Para su primer corto, ¿por qué decidieron hablar sobre el bullying?

—Como director de teatro musical en la academia Dartis, trabajo con niños de todas las edades y me he dado cuenta de que estoy teniendo cursos completos en los que los alumnos han sufrido o están sufriendo bullying. El acoso se ha descontrolado y en los colegios no hay nadie haciéndose cargo, por eso quise tratar el tema.

Una de las estrellas del corto es María José Tuta, de 17 años, quien encarnó el papel de Luna en el corto y fue premiada como Mejor Actriz Joven en Corto en el Five Continents International Film Festival Venezuela (FICOCC). Ella relató a CNN Chile que fue algo que no vio venir, ya que ella lo hace por amor al arte: “Es mi primer protagónico en un trabajo audiovisual y lo pasé super bien”.

“Creo que más allá de seguir ganando cosas o festivales, lo importante es que mucha gente ha visto lo que se trata de enseñar y proyectar aquí. Es relevante que se visualice que el bullying es una cadena. Somos víctimas de la víctima, y como sociedad lo seguimos perpetuando”, detalló María José.

Su estreno ante el público chileno podría ocurrir durante 2024, ya que el equipo espera finalizar en diciembre de este año su presentación en nuevos festivales. Y si bien no recibió reconocimiento en Ecuador, será proyectado en las escuelas de dicho país.