Recientemente, Emily Blunt compartió una perspectiva menos amigable de las implicancias de dedicarse a la actuación profesional.

Durante una entrevista en The Howard Stern Show, la inglesa de 41 años ahondó un poco en la necesidad que ha tenido de fingir química con ciertos coprotagonistas masculinos en sets de rodaje.

Blunt, que inició su carrera en Hollywood hace dos décadas, estuvo en la última ronda de nominadas a Mejor Actriz de Reparto en los Premios Oscar gracias a su trabajo en el exitoso filme Oppenheimer.

A lo largo de su trayectoria, ha compartido escenas con figuras como Matt Damon (en The Adjustment Bureau, de 2011), Tom Cruise (en Edge of Tomorrow, de 2014), Dwayne Johnson aka. “La Roca” (en Jungle Cruise, de 2021), el más reciente ganador del Premio Oscar a Mejor Actor, Cillian Murphy (en Oppenheimer, de 2023), y Ryan Gosling (en The Fall Guy, este año).

“La química es una cosa rara”

“¿Has querido vomitar?“, le preguntó directamente el presentador del show, Howard Stern, respecto a tener que darle besos a algunos de sus coprotagonistas masculinos mientras grababan juntos.

“Absolutamente… absolutamente”, contestó ella. “No diría que es una especie de odio extremo, pero definitivamente no he disfrutado algunos de ellos“.

Y no dio indicios de a quiénes podía estarse refiriendo y mucho menos quiso dar nombres específicos, sí reflexionó sobre la naturaleza de las conexiones interpretativas entre quienes comparten escenas.

“A veces es extraño. Puedes llegar a tener una compenetración (con alguien) sin esfuerzo alguno, pero no verla traducida en la pantalla“, explicó. “La química es una cosa rara. Es algo etéreo que no se puede embotellar y comprar o vender. O está ahí o no está… Es más fácil cuando tienes una relación natural con alguien”.

Desde 2010, Blunt está casada con el director y actor John Krasinski (quien adquirió fama internacional gracias a su rol como Jim Halpert en la serie The Office), con quien tiene dos hijas en común: Hazel y Violet, de 10 y 8 años respectivamente.

Sin embargo, en medio de aquellos sin sabores profesionales, confesó que tiene una fórmula personal para “crear” la química. Se propone “encontrar algo que me guste de todo el mundo. Tengo que encontrar algo… aunque sea una sola cosa”.

Y añadió: “Puede ser que tengan una risa agradable o que me guste cómo le hablan a la gente. Que sean educados (…). Pero encuentra algo que te guste de esa persona o algo que te guste de su personaje y después aférrate a eso”.