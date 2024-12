Elton John y su dura crítica a la marihuana: Haberla legalizado “es uno de los errores más grandes de todos los tiempos”

El artista de 77 años reflexionó sobre su lucha contra las adicciones, señalando que las drogas lo llevaron a tomar “decisiones terribles”, afectando su carrera y relaciones interpersonales. “Sostengo que (la marihuana) es adictiva. Conduce a otras drogas. Y cuando estás ‘volado’ no piensas con normalidad”, opinó.

Elton John tiene una opinión bastante crítica respecto a la normalización del consumo de marihuana en Norteamérica.

El cantante y compositor fue elegido Ícono del Año 2024 por la revista TIME, y en el marco de su entrevista con el medio, habló abiertamente sobre sus experiencias con las adicciones, su camino hacia la sobriedad y sus preocupaciones respecto a la legalización de ciertas drogas.

El artista recordó cómo su relación con las drogas comenzó a mediados de los 70, cuando su entonces mánager y pareja, John Reid, le introdujo en el consumo de cocaína.

“Con las drogas tomas decisiones terribles”, afirmó John. “Quería amor en forma tan desesperada, que tomaba rehenes. Veía a alguien que me gustaba y pasábamos tres o cuatro meses juntos, y luego se resentía, porque no tenía nada en su vida aparte de mí. Me molesta mucho pensar en la cantidad de gente a la que probablemente hice daño”, explicó.

Aunque al principio la sustancia parecía ayudarle a superar su timidez, con el tiempo se convirtió en una carga que afectó tanto a su vida personal como a su carrera musical.

Desde su recuperación, John ha trabajado activamente para ayudar a otros a superar sus propias adicciones.

Ha apoyado a figuras como Eminem y Robbie Williams en sus procesos de rehabilitación, aunque no siempre con éxito. En el caso de George Michael, fallecido en 2016, no pudo hacer una diferencia significativa.

“Es duro decirle a alguien que se está portando como un idiota, y es aún más difícil escucharlo”, reflexionó. “Yo, al final, tomé la decisión de admitir que soy un idiota”.

Asimismo, expresó su rechazo hacia la marihuana: “Sostengo que es adictiva. Conduce a otras drogas. Y cuando estás volado —y yo lo he estado— no piensas con normalidad”.

En esa misma línea, la voz tras éxitos como Tiny Dancer y I’m Still Standing, aseguró que “haber legalizado la marihuana en Estados Unidos y Canadá es uno de los mayores errores de todos los tiempos”, concluyó.