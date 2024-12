Elena Rose celebra el lanzamiento de “En Las Nubes – Con Mis Panas” y su regreso a Chile

El nuevo EP de la artista venezolana ya está disponible en todas las plataformas digitales.

La cantante y compositora venezolana Elena Rose continúa consolidando su carrera internacional con el lanzamiento de su nuevo EP En Las Nubes – Con Mis Panas, que incluye ocho canciones y destacadas colaboraciones.

En entrevista con CNN Magazine, la artista explicó la inspiración detrás del título: “Desde que soy muy pequeña, me dicen: ‘Ay, es que tú vives en las nubes, siempre estás en tu mundo’, y me gustó agregarle ‘con mis panas’, porque es mi forma de traer a las personas que amo y a quienes escuchan mi música a este espacio seguro que he creado en mi corazón”

Cada canción del EP está acompañada de un diseño documental que revela el proceso creativo y emocional detrás de su producción.

El cuarto capítulo del documental se centra en la canción Atlántico, que, según Rose, aborda temas como abrazar la inocencia de niño, valorar la valentía y el poder del alma.

Con más de 9.5 millones de oyentes mensuales en Spotify, Elena Rose ha ganado reconocimiento no solo como intérprete, sino también como compositora de éxitos para artistas de la talla de Christina Aguilera, Daddy Yankee, Becky G y la chilena Paloma Mami.

Además, confirmó su regreso a Chile, donde se presentará el 21 de marzo en el festival Lollapalooza.

Sobre su conexión con el público chileno, expresó: “Me consienten tanto y me siento tan querida. Es realmente imposible pensar en Chile y no sonreír y sentir felicidad“.