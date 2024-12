El pop de 2024 tiene nuevas reinas: Charli XCX, Chappell Roan y Sabrina Carpenter

Estas artistas emergentes conquistaron el año con música honesta, electrizante y una cercanía que desafía a las grandes divas del pop.

(CNN) – El 2024 fue testigo de nuevos álbumes de gigantes del pop como Taylor Swift, Beyoncé, Ariana Grande y Dua Lipa. Sin embargo, la verdadera revolución musical llegó de la mano de tres artistas que, con su caos, sinceridad y letras provocadoras, llevaron el pop a una nueva era. Charli XCX, Chappell Roan y Sabrina Carpenter se convirtieron en las figuras que definieron el año, conectando con una audiencia que buscaba autenticidad.

Caos y honestidad en la pista de baile

Mientras Swift y Beyoncé mantienen una imagen pulida y casi inalcanzable, Charli XCX, Chappell Roan y Sabrina Carpenter abrazaron el desorden del romance y la autocrítica mordaz. Sam Murphy, analista musical en TikTok, explicó que la generación actual de oyentes ansiaba ver “más caos y desorden en la vida de los artistas”, lo que estas tres cantantes supieron ofrecer con creces.

Charli XCX, con su álbum Brat, finalmente rompió barreras y dejó atrás años de estar en lo que The New York Times llamó “la clase media del pop”. Sabrina Carpenter pasó de ser un acto secundario en la gira de Swift a una protagonista por derecho propio, con temas pegajosos y sensuales como Espresso. Por su parte, Chappell Roan conquistó a los fans con su energía y letras desenfadadas, especialmente con el éxito Good Luck, Babe!, que superó el millón de reproducciones.

Un pop accesible y sin filtros

Parte del atractivo de estas nuevas estrellas radica en su cercanía y vulnerabilidad. A diferencia de las grandes divas, estas cantantes interactúan directamente con sus fans y construyen música personal, específica y confesional. Mike Errico, profesor del Instituto Clive Davis de Nueva York, señala que, además de su talento, “tienen algo muy urgente que decir”.

Lejos de intentar satisfacer a millones de oyentes, Charli, Roan y Carpenter cultivan sonidos específicos y auténticos que resuenan con una audiencia que valora la honestidad por encima de la perfección. Esta evolución recuerda el cambio de Instagram a TikTok, donde el contenido pulido dio paso a realidades sin filtros.

Con álbumes como Brat, The Rise and Fall of a Midwestern Princess y Short n’ Sweet, estas artistas ofrecen una mezcla de vulnerabilidad y ritmo electrizante. El futuro del pop parece estar en buenas manos, gracias a estas estrellas que no temen mostrar sus fallas y corazones rotos.