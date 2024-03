Efraín Israel Jesús Reeve Barría, conocido en la plaza y la tarima como “El Menor“, es uno de los artistas nacionales más prometedores en la escena del freestyle chileno y mundial.

Comenzó a rapear a los 15 años y desde entonces no ha parado.

Aunque vivió la mayor parte de su vida en Coquimbo, actualmente se encuentra en Santiago, viviendo uno de sus mejores momentos en la escena después de salir subcampeón internacional en México y campeón nacional en la Freestyle Máster Series (FMS) Chile.

En conversación con CNN Chile, compartió parte de su vida, el presente y futuro en la escena de las batallas de freestyle y cómo fue llegar hasta donde se encuentra hoy, siendo nombrado como el “heredero al trono” internacional por grandes referentes de la escena.

El difícil inicio del menor en las batallas de freestyle

El Menor, que actualmente tiene 21 años, vivió en un hogar de menores desde los 2 hasta los 7 años, y después, por diferentes problemas, llegó al Servicio Nacional de Menores (Sename) con tan solo 14 años, donde estuvo recluido por tres meses. Según relata, sus inicios en la escena partieron “primero por las ganas de cambiar un poco el círculo de amistades“, donde conoció la vida de las batallas, la cual asegura que comenzó para “ganarme unas moneditas“.

“Me decanté más por el freestyle y en verdad, en mis inicios, empecé a ir a las micros para ganarme unas moneditas y ahí me sirvió para entrenar. Me di cuenta de que con cada micro que hacía me iba saliendo mejor, ya tenía más fluidez. Y con la práctica ya después dije, voy a empezar a competir y así fue el inicio”.

“Yo siempre tuve buenas notas en el colegio, pero más bien era mal portado y eso era lo que me restaba un poco. Entonces después, con los chicos que me empecé a juntar a rapear, era un entorno mucho más sano. Fue como una escapatoria y también le sumo que fue una inspiración“, agrega.

El renacer del ave fénix

En 2021, posterior a la pandemia, El Menor demostró lo que sería uno de los peores momentos en su carrera en el freestyle, con un bajo nivel en la FMS Chile y con lo que le ha llevado a la zona más baja de la tabla. Sin poder cambiar la situación, terminó descendiendo, una irregularidad que no pasó desapercibida y que lo llevó a empezar desde cero para ascender en la liga profesional.

Situaciones personales, menos entrenamiento y otros factores debilitaron su propuesta frente al micrófono. Pero resurgió, tras dos años, “con mucho nivel, contenido y rima”, que le permitieron dar todas las batallas necesarias para volver al camino al trono.

“Todo fue super histórico, porque de hecho gané la última competencia que me quedaba. Y fue con harto esfuerzo igual, viajando entre las ciudades que volvió a posicionarme y llegué de nuevo a FMS en esta temporada”. La temporada que, según asegura, fue la mejor y con la que logró consagrarse en el freestyle siendo campeón.



“Es muy bonito todo, fue como volver a renacer, así como yo mismo lo he dicho ahí un par de veces, como un Fénix y se dio esta narrativa, aunque si ya bien, ya tengo una narrativa de decir que vengo de abajo, que es ahora más la tengo de decir que descendí, pero volví a subir“, explica.

Sin embargo, la consagración de Efraín llegó el pasado 24 de febrero en México, cuando quedó como subcampeón mundial de la FMS Internacional que reúne competidores de España, Colombia, México, Perú, Argentina y Centro América, venciendo a grandes rivales y posicionándose como uno de los favoritos de la competencia.

“Yo mismo por mi parte decía los días anteriores, ya si yo puedo ganar, puedo salir campeón, pero a la vez decía ¿y si me voy en primera? Siempre están esas inseguridades, pero creo que esta internacional me sirvió mucho para reforzar esa seguridad, esa confianza“, comenta.

“El heredero al trono”

En 2019, se realizaba la God Level 2vs2 en España, una de las competencias de renombre que como FMS o Red Bull Batalla muestra gran competencia y posiciona a los mejores freestylers del circuito, en esa ocasión El Menor cayó y no logró pasar a la final, pero aun así tuvo una breve participación que dejó marcado a todo el público por el nivel que demostró y por una rima que lo dejó en la historia: “Soy el heredero al trono”.

En la semifinal entre el equipo de España y México, en una de las últimas partes del show, los participantes elegían a otro compañero que haya perdido durante la competencia, en este caso el equipo de España eligió a Efraín, lo que él mismo relata como uno de los mejores momentos de su carrera. “Voy justamente contra Aczino (Mauricio Hérnandez) que es más que a gusto personal, yo creo que estadísticamente por números hasta ahora sigue siendo el mejor en la historia del freestyle, entonces me toca ir a enfrentarme a él y ahí es cuando yo le digo ‘vengo a matar al rey, soy el heredero al trono’“.

“La gente se queda con este punchline y claro soy tildado como el heredero al trono. Hasta el día de hoy la gente me dice el heredero o me dicen, ya no eres el heredero Menor, ya estás en el trono, y es superemocionante“, agrega.

“Lo mío es el freestyle, ahí voy a destacar”

A pesar del reconocimiento en el freestyle y tener batallas con millones de visualizaciones, esto no se ve reflejado en su incursión musical: “En la música tengo uno que otros temas que le han gustado a la gente, pero también tengo esa deuda conmigo”.

Sin embargo, aclara que no tiene dudas de que despegará en algún momento: “Si es que no fuera así, tampoco me desespera, sino que voy a seguir sacando temas igual, aunque no reciba quizás el apoyo que espero voy a seguir porque también lo hago un poco por gusto y sé que lo mío es el freestyle y que ahí voy a destacar“.

Finalmente, El Menor explica que tras salir campeón esta última temporada de FMS en Chile ya tiene visto ir a otra liga en la cual se encuentra la FMS: “Esta temporada siguiente, como ya salí campeón en Chile, quiero probar irme a otra liga que puede ser la Liga del Caribe o la de Colombia, ahí vamos a ver”.

Y aunque explica que tiene mucho que entregar en el freestyle, el sueño de estar en la música es un futuro cercano. “Quizás ya después más adelante las competencias que me sigan llamando, voy a seguir yendo y ganar todo lo que pueda en verdad, siento que puedo seguir dejando un legado con muchos más logros. Estoy joven“, cierra.